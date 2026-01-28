西孟加拉邦2起立百病毒病例 印度稱疫情受控
印度西孟加拉邦（West Bengal）確診兩起立百病毒（Nipah Virus）病例後，印度有關當局表示，他們已確保「及時控制」疫情。
法新社報導，根據世界衛生組織（WHO）資料，立百病毒可經由動物傳人，目前尚無疫苗，致死率介於40%至75%。
印度衛生部昨夜在聲明中表示：「已加強監測、實驗室檢測及實地調查…確保病例及時受到控制。」
聲明未進一步提供有關這兩名確診患者的細節。
印度衛生部還說，目前情況持續受到監控，所有必要的公共衛生措施就位，並已追蹤到196名接觸者，全部檢測結果為陰性。
立百病毒最初1998年在馬來西亞養豬戶中發現。
印度2001年首度通報西孟加拉邦出現病例；2018年南部克勒拉邦（Kerala）至少17人病故，2023年同樣在克勒拉邦也有兩人染疫身亡。
症狀包括高燒、嘔吐和呼吸道感染，嚴重者可能出現癲癇發作及腦部發炎導致昏迷。
果蝠是立百病毒的自然宿主，被認為是後續疫情爆發的最可能傳播來源。
