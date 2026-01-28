快訊

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

南韓前第一夫人金建希案一審宣判 僅一罪成立判刑1年8月

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓前第一夫人金建希。資料照片。美聯社
南韓前第一夫人金建希。資料照片。美聯社

南韓前第一夫人金建希於2025年8月下旬遭閔中基特別檢察組（特檢組）首次起訴，涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨國會議員選舉提名，並透過「乾真法師」全成培，非法接受統一教相關人士請託等案件，一審判決28日出爐。

南韓中央日報，首爾中央地方法院刑事第27合議庭將於當地時間下午2時10分，陸續就金建希被控違反《資本市場法》、《政治資金法》及《特定犯罪加重處罰法》等罪名宣判，結果僅認定於2022年收受香奈兒包與項鍊的行為構成斡旋收賄罪，其餘指控則均判決無罪。

閔中基特檢組先前曾對金建希求處15年有期徒刑，但合議庭僅判處金建希有期徒刑1年8個月、緩刑執行，並沒收涉案項鍊，另追繳1,281萬5,000韓元（新台幣約30.9萬元）。至於違反《資本市場法》及《政治資金法》的指控，法院均判決無罪；斡旋收賄罪部分亦裁定無罪，不服判決者可於一周內提出上訴。

主審法官禹仁成表示，由於金建希未能符合大眾對國家元首配偶的期待，因此有必要對其進行懲處。不過之所以判處較短刑期並給予緩刑，是考量被告已表達反省之意，且過往並無犯罪紀錄。

判決結果出爐後，金建希與丈夫、前總統尹錫悅一同被判刑，形同出現南韓憲政史上前所未有的「前總統夫婦同時被判有罪」局面。

金建希 南韓 收賄

延伸閱讀

駐韓記者手記：從關稅被川普回調，目睹台灣以「親中之眼」誤讀南韓的怪現狀

南韓對美關稅遭提高…台灣憂步後塵 盧秀燕：相信政府有效控管

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

川普揚言調高關稅後鬆口與韓談出「一些結果」 美方另點名酷澎案

相關新聞

南韓前第一夫人金建希案一審宣判 僅一罪成立判刑1年8月

南韓前第一夫人金建希於2025年8月下旬遭閔中基特別檢察組（特檢組）首次起訴，涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨...

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠脫北者

東京地方法院在2026年1月26日認定，北韓政府須賠償4名脫北者或其遺族每人2200萬日圓（總計8800萬日圓），理由是北韓政府持續性的不法行為，剝奪了原告們大半輩子的人生。日本政府在日本境內裁定外國政府的不法行為，要求外國政府賠償實屬罕見。這也是日本司法機構首次就北韓的歸國事業問題，認定北韓政府有法律上責任。

阿蘇觀光直升機墜火山口逾一週 搜救恐以「月」計

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口至今天是第8天。機上2名台灣籍觀光客、飛行員至今尚未確認安危。由於現場特殊地形與地質...

美國走向「能源主宰」之路 川普式熱浪洪水恐成常態？

美國川普政府正以前所未有的力度推動美國邁向「能源主宰」而非能源轉型，不僅大舉擴張石油出口，更強硬退出氣候公約。科學家警告，這種對全球暖化的無視，正讓極端氣候變本加厲，加劇諸如加州野火與德州洪水等致命災難。當大國利益凌駕於地球環境之上，這場全球性氣候豪賭，究竟會將人類引向繁榮，還是不可逆轉的深淵？ 美國總統川普公開否認全球暖化的科學現實。他曾說，所謂人為全球暖化是「騙局」、「詐騙」，「根本是瞎掰」。川普政府近日對所有全球環境合作管道關上大門，同時表明無論會造成什麼後果，他們都希望世界充斥美國銷售的化石燃料。

世界毀滅倒數85秒！「末日鐘」破紀錄 台海緊張被點名為風險

路透報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日以美中俄等擁核國家的...

欲擺脫川普霸凌 中等強國放下矛盾與歧見互簽自貿協定

歐盟與南美四國達成自由貿易協定後，1月27日又宣布與印度達成自貿協定，最新消息是加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易。在美國總統川普拿關稅當武器，破壞全球貿易秩序後，一些中等強國已放下彼此的矛盾，加強雙邊貿易關係，以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。