日眾院大選分析 公明黨選票流向恐讓激戰區翻盤

日本第51屆眾議院選舉，是自民黨與公明黨結束聯合執政後第一次國政選舉，據分析，以創價學會為主要支持基礎的公明黨，在每個單一選區約可動員2萬張組織票，一旦這些選票不再流向自民黨，將可能引發選區「翻盤效應」。

然而，儘管數據推演顯示衝擊巨大，實際操作上仍存在不小的「心理門檻」。對長期在自民、公明合作框架下投票的公明黨支持者而言，短時間內要轉而支持與自民黨對立的立憲民主黨，未必能順利實現，翻盤是否成真仍充滿變數。

日本經濟新聞報導，若自民黨失去公明黨選票，旗下單一選舉區現任眾議員中，約有兩成可能陷入苦戰。

日本經濟新聞依據2024年眾院選舉結果，分析公明黨的集票能力，以共同社出口民調，以及各單一選舉區政黨支持率進行推算，將「有效投票數乘上公明黨支持率」，估算出公明黨選票規模。

2024年眾院選舉，自民黨在全日本289個單一選舉區中贏得132區，根據估算，若自民黨候選人失去公明黨選票，約有25個選區（約兩成）將被第2名候選人超越；其中20個選區將由立憲民主黨候選人反超。

「中道改革聯合」成立之後，如果公明黨選票轉而流向立憲民主黨候選人，翻盤案例還可能進一步增加。

假如比例代表席次不變，以單一選區結果翻盤來試算，結果顯示自民黨166席、立憲民主黨168席，兩黨將呈現拉鋸。

一般認為，每個單一選區約有2萬票左右的「公明票」。立憲民主黨高層指出，「公明票如果不投給自民黨，影響就已經很大；如果還能投給立憲民主黨，差距將拉大到4萬票。」

日本富士新聞網（FNN）報導，若公明黨選票系統性轉向中道改革聯盟，政治記者青山和弘分析，「可能會導致約50名自民黨候選人落選」，他指出，許多選區原本就是激戰區，只要是「差距在4萬票左右」的選區，就可能出現翻盤。

不過青山也補充，這次情勢與2024年眾院選舉完全不同，高市早苗目前人氣極高，實際結果未必完全按照推演，但他強調「不可能毫無影響」。

2024年眾院選比例代表得票中，立憲民主黨為1156萬票，公明黨為596萬票，合計超過1750萬票，超越自民黨的1458萬票。目前立憲民主黨與公明黨已就比例代表統一名簿達成共識，這麼做可以減少無法轉化為席次的「無效票」，有望為立憲民主黨進一步增加席次。

報導稱，由於公明黨被認為在都會地區的吸票力尤其強勁，東京都選區的一名自民黨眾議員透露，在沒有取得公明黨充分協助的情況下，自己的處境簡直就像是「砧板上的魚」。

自民黨1999年起與公明黨組成聯合政權。原則上，自民黨在單一選區獲得公明黨支援，作為交換，自民黨會在比例代表選舉呼籲支持者票投公明黨，形成互利的合作模式。

目前與自民黨聯合執政的日本維新會沒有龐大的組織票，且原則上不協調選區，預料在大阪等地，自民黨和維新會將內部相互廝殺，如果要增加席次，只能爭取無黨派選民的支持。

此外，參政黨與國民民主黨也來勢洶洶。參政黨目前計劃在超過100個選區提名候選人，不僅集中於都會地區，也積極開拓過去被視為自民黨地盤的選區。國民民主黨同樣宣布大舉提名候選人。

如果自民黨和參政黨爭奪保守派支持者，反而可能讓立憲民主黨坐收漁翁之利。

不過，由於「中道改革聯合」倉促成軍，也有分析指出，這個名稱如果沒有辦法趕快讓選民認識，只是為了選舉得票而臨時拼湊，組成新政黨反而會成為一大風險。

也有看法認為，公明黨支持者在去年7月的參議院選舉，仍把票投給自民黨候選人，儘管兩黨高層已經談妥、組成新政黨，但對支持者而言，時隔半年就要在眾議院選舉中轉而支持長期與自民黨對立的立憲民主黨，恐怕有相當高的心理門檻。