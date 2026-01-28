快訊

陸與宏都拉斯邦交穩？陸駐宏大使出席阿斯夫拉就職儀式、合照曝光

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
宏都拉斯新總統阿斯夫拉（右）27日宣誓就職，陸駐宏都拉斯大使于波27日應邀出席就職儀式。（圖／取自陸駐宏都拉斯使館網站）
宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日宣誓就職，阿斯夫拉曾在競選過程主張，當選後與中華民國恢復邦交，牽動台灣、中國大陸與宏國三方關係。大陸駐宏（陸譯洪都拉斯）大使館27日發布消息指，其駐宏大使于波27日應邀出席阿斯夫拉就職儀式，並發布2人合照，似乎有意展現中宏邦交穩固。同時，于波對阿斯夫拉就職表示祝賀，同時重申「一個中國原則」。

大陸駐宏都拉斯大使館27日晚間發布新聞稿指，當日，于波應邀出席在宏都拉斯國會舉行的新任總統阿斯夫拉就職儀式。宏都拉斯各界人士代表、駐宏使節等出席。「期間，于波與阿斯夫拉總統等宏都拉斯新政府政要互致問候。」

該使館新聞稿附上于波與阿斯夫拉的合照，並稱于波祝賀阿斯夫拉就職，表示中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

在阿斯夫拉就職前，大陸駐宏大使館也曾曝光，于波在25日宏國首都德古西加巴新任市長塞拉亞就職儀式期間，與阿斯夫拉、3位當選副總統，以及新任國會領導層成員互致禮節性問候。

另外，于波1月12日曾會見宏都拉斯私營企業家協會主席加利亞多，根據陸駐宏大使館發布，當時大陸外交部拉美司副司長孫怡、參贊李建英亦在場，2人是否為了鞏固即將到來的宏國新政局後的中宏邦交而遠赴宏國，引發關注。

大陸外交部在阿斯夫拉勝選後曾重申，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

就台宏關係發展，我外交部長林佳龍22日接受電台專訪時表示，因為阿斯夫拉27日才就職，才有權決定外交事務；相信27日之後，可以期待台灣與宏都拉斯的關係會進一步發展。

據宏都拉斯媒體El Mundo報導，阿斯夫拉的就職典禮沒有邀請任何國家元首出席，原因是撙節開支考量，出席人士將以駐宏的各國常駐大使，以及駐地設於其他國家、但獲得宏國認證的非常駐大使為主，以及各國際組織代表等。

相關新聞

南韓前第一夫人金建希案一審宣判 僅一罪成立判刑1年8月

南韓前第一夫人金建希於2025年8月下旬遭閔中基特別檢察組（特檢組）首次起訴，涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨...

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠脫北者

東京地方法院在2026年1月26日認定，北韓政府須賠償4名脫北者或其遺族每人2200萬日圓（總計8800萬日圓），理由是北韓政府持續性的不法行為，剝奪了原告們大半輩子的人生。日本政府在日本境內裁定外國政府的不法行為，要求外國政府賠償實屬罕見。這也是日本司法機構首次就北韓的歸國事業問題，認定北韓政府有法律上責任。

影／印度包機墜毀「殘骸散落、濃煙滾滾」 西部高官5人全罹難

印度民航總局（DGCA）表示，西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）乘坐的...

俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

俄羅斯一名士兵近日在戰場上穿著「企鵝裝」般的奇特裝備，試圖避免烏克蘭無人機偵測，但仍遭到熱感應鎖定後炸死，事發影片在社群...

阿蘇觀光直升機墜火山口逾一週 搜救恐以「月」計

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口至今天是第8天。機上2名台灣籍觀光客、飛行員至今尚未確認安危。由於現場特殊地形與地質...

陸方表態移動黃海構造物 南韓總統府表示歡迎

大陸外交部27日於記者會上表示，正在移動設在黃海的管理平台。南韓總統府青瓦台28日表示，對相關問題取得進展表示歡迎。

