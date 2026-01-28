陸與宏都拉斯邦交穩？陸駐宏大使出席阿斯夫拉就職儀式、合照曝光

宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日宣誓就職，阿斯夫拉曾在競選過程主張，當選後與中華民國恢復邦交，牽動台灣、中國大陸與宏國三方關係。大陸駐宏（陸譯洪都拉斯）大使館27日發布消息指，其駐宏大使于波27日應邀出席阿斯夫拉就職儀式，並發布2人合照，似乎有意展現中宏邦交穩固。同時，于波對阿斯夫拉就職表示祝賀，同時重申「一個中國原則」。

大陸駐宏都拉斯大使館27日晚間發布新聞稿指，當日，于波應邀出席在宏都拉斯國會舉行的新任總統阿斯夫拉就職儀式。宏都拉斯各界人士代表、駐宏使節等出席。「期間，于波與阿斯夫拉總統等宏都拉斯新政府政要互致問候。」

該使館新聞稿附上于波與阿斯夫拉的合照，並稱于波祝賀阿斯夫拉就職，表示中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

在阿斯夫拉就職前，大陸駐宏大使館也曾曝光，于波在25日宏國首都德古西加巴新任市長塞拉亞就職儀式期間，與阿斯夫拉、3位當選副總統，以及新任國會領導層成員互致禮節性問候。

另外，于波1月12日曾會見宏都拉斯私營企業家協會主席加利亞多，根據陸駐宏大使館發布，當時大陸外交部拉美司副司長孫怡、參贊李建英亦在場，2人是否為了鞏固即將到來的宏國新政局後的中宏邦交而遠赴宏國，引發關注。

大陸外交部在阿斯夫拉勝選後曾重申，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

就台宏關係發展，我外交部長林佳龍22日接受電台專訪時表示，因為阿斯夫拉27日才就職，才有權決定外交事務；相信27日之後，可以期待台灣與宏都拉斯的關係會進一步發展。

據宏都拉斯媒體El Mundo報導，阿斯夫拉的就職典禮沒有邀請任何國家元首出席，原因是撙節開支考量，出席人士將以駐宏的各國常駐大使，以及駐地設於其他國家、但獲得宏國認證的非常駐大使為主，以及各國際組織代表等。