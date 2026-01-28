快訊

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

阿蘇觀光直升機墜火山口逾一週 搜救恐以「月」計

中央社／ 東京28日專電
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。圖為阿蘇中岳火山口附近。圖／美聯社
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。圖為阿蘇中岳火山口附近。圖／美聯社

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口至今天是第8天。機上2名台灣籍觀光客、飛行員至今尚未確認安危。由於現場特殊地形與地質條件，加上火山氣體等多重不利因素，搜救行動被迫長期化。消防人員表示，救援工作可能要以「月」為單位計算。

熊本新聞報導，熊本縣警直升機20日傍晚在空中搜索時，於中岳第一火山口的東北側發現墜落直升機。然而，現場是陡峭程度宛如斷崖的大斜坡，從正上方的火山口邊緣，幾乎無法以肉眼確認直升機位置。

一般山難事故中，搜救人員會利用繩索下降至現場，但這次因地面是火山灰砂地，缺乏可打入固定用岩釘的岩石，也沒有可繫繩索的樹木或人工構造物。此外，由於地質脆弱，車輛無法靠近，使得運送器材也變得相當困難。

警方表示，為了抵達現場周邊，目前構想是包括沿著火山口邊緣移動、從東面，以及從西面前進等3條路線，但都立足點不穩，且容易受到風勢影響，相關單位仍在研討如何在確保搜救人員安全的前提下接近現場。

嚴酷的自然條件持續阻礙搜救行動。火山口不斷噴出對人體有害的火山氣體，火山口壁溫度最高可達約攝氏80度，搜救時必須配備防毒面具與耐熱防護服。加上山區天候不穩定，易受到強風與降雪影響。如果搜救行動持續至春季，隨著積雪融化，立足點狀況恐將進一步惡化。

警方與消防相關人士坦言，「這是前所未有、極為棘手的現場。」由於尚未完全掌握火山氣體與地形，沒辦法預估救援行動需多長時間，但有可能以「月」為單位。

負責統籌現場指揮的阿蘇廣域消防本部中部消防署副署長岩永孝綱語氣沉重表示，「這是我從未經歷過、極其困難的搜索現場」。

考量搜救人員安全，相關單位也在研議於地形相似的地點進行模擬訓練。岩永無奈表示，「明明知道機體位置，也可能有人在那裡，但卻看不到任何可行的救援方式」。

此外，這起事故已開始對周邊觀光造成影響。事故後，由阿蘇市、警消組成的「阿蘇火山防災會議協議會」自21日起實施火山口參觀管制。只要搜救行動持續，管制措施也將延續。

火山口周邊原本外國觀光客眾多，尤其來自台灣的旅客逐年增加。事故後，前往火山口的接駁巴士全面停駛，出發地「阿蘇山上轉運站」的來客數減少約3成。轉運站所長竹原亞紀表示，「參觀火山口是觀光的一大亮點，不知道要關閉到什麼時候，真的很擔心」，期盼搜救能早日有所進展。

過去冬季氣溫嚴寒的阿蘇，觀光客相對較少，但近年來在農曆春節期間，逐漸成為中國、香港與台灣旅客的人氣景點。至於今年春節假期期間，阿蘇市觀光協會會長永田祐介表示，「目前尚未出現住宿取消潮，但春節期間的訪日旅客數量恐怕會減少」。

阿蘇火山 直升機

延伸閱讀

阿蘇直升機墜火山口…3天仍未找到人 地質脆弱、視野不佳增救援難度

日本阿蘇火山口搜救「四重苦」 熊本警消今跨部會研議搜救方式

盡最大努力搜救！阿蘇山直升機墜毀「2台客下落不明」 火山口將維持關閉

2台人仍失聯…阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

相關新聞

南韓前第一夫人金建希案一審宣判 僅一罪成立判刑1年8月

南韓前第一夫人金建希於2025年8月下旬遭閔中基特別檢察組（特檢組）首次起訴，涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨...

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠脫北者

東京地方法院在2026年1月26日認定，北韓政府須賠償4名脫北者或其遺族每人2200萬日圓（總計8800萬日圓），理由是北韓政府持續性的不法行為，剝奪了原告們大半輩子的人生。日本政府在日本境內裁定外國政府的不法行為，要求外國政府賠償實屬罕見。這也是日本司法機構首次就北韓的歸國事業問題，認定北韓政府有法律上責任。

阿蘇觀光直升機墜火山口逾一週 搜救恐以「月」計

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口至今天是第8天。機上2名台灣籍觀光客、飛行員至今尚未確認安危。由於現場特殊地形與地質...

美國走向「能源主宰」之路 川普式熱浪洪水恐成常態？

美國川普政府正以前所未有的力度推動美國邁向「能源主宰」而非能源轉型，不僅大舉擴張石油出口，更強硬退出氣候公約。科學家警告，這種對全球暖化的無視，正讓極端氣候變本加厲，加劇諸如加州野火與德州洪水等致命災難。當大國利益凌駕於地球環境之上，這場全球性氣候豪賭，究竟會將人類引向繁榮，還是不可逆轉的深淵？ 美國總統川普公開否認全球暖化的科學現實。他曾說，所謂人為全球暖化是「騙局」、「詐騙」，「根本是瞎掰」。川普政府近日對所有全球環境合作管道關上大門，同時表明無論會造成什麼後果，他們都希望世界充斥美國銷售的化石燃料。

世界毀滅倒數85秒！「末日鐘」破紀錄 台海緊張被點名為風險

路透報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日以美中俄等擁核國家的...

欲擺脫川普霸凌 中等強國放下矛盾與歧見互簽自貿協定

歐盟與南美四國達成自由貿易協定後，1月27日又宣布與印度達成自貿協定，最新消息是加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易。在美國總統川普拿關稅當武器，破壞全球貿易秩序後，一些中等強國已放下彼此的矛盾，加強雙邊貿易關係，以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。