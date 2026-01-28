阿蘇觀光直升機墜火山口逾一週 搜救恐以「月」計

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口至今天是第8天。機上2名台灣籍觀光客、飛行員至今尚未確認安危。由於現場特殊地形與地質條件，加上火山氣體等多重不利因素，搜救行動被迫長期化。消防人員表示，救援工作可能要以「月」為單位計算。

熊本新聞報導，熊本縣警直升機20日傍晚在空中搜索時，於中岳第一火山口的東北側發現墜落直升機。然而，現場是陡峭程度宛如斷崖的大斜坡，從正上方的火山口邊緣，幾乎無法以肉眼確認直升機位置。

一般山難事故中，搜救人員會利用繩索下降至現場，但這次因地面是火山灰砂地，缺乏可打入固定用岩釘的岩石，也沒有可繫繩索的樹木或人工構造物。此外，由於地質脆弱，車輛無法靠近，使得運送器材也變得相當困難。

警方表示，為了抵達現場周邊，目前構想是包括沿著火山口邊緣移動、從東面，以及從西面前進等3條路線，但都立足點不穩，且容易受到風勢影響，相關單位仍在研討如何在確保搜救人員安全的前提下接近現場。

嚴酷的自然條件持續阻礙搜救行動。火山口不斷噴出對人體有害的火山氣體，火山口壁溫度最高可達約攝氏80度，搜救時必須配備防毒面具與耐熱防護服。加上山區天候不穩定，易受到強風與降雪影響。如果搜救行動持續至春季，隨著積雪融化，立足點狀況恐將進一步惡化。

警方與消防相關人士坦言，「這是前所未有、極為棘手的現場。」由於尚未完全掌握火山氣體與地形，沒辦法預估救援行動需多長時間，但有可能以「月」為單位。

負責統籌現場指揮的阿蘇廣域消防本部中部消防署副署長岩永孝綱語氣沉重表示，「這是我從未經歷過、極其困難的搜索現場」。

考量搜救人員安全，相關單位也在研議於地形相似的地點進行模擬訓練。岩永無奈表示，「明明知道機體位置，也可能有人在那裡，但卻看不到任何可行的救援方式」。

此外，這起事故已開始對周邊觀光造成影響。事故後，由阿蘇市、警消組成的「阿蘇火山防災會議協議會」自21日起實施火山口參觀管制。只要搜救行動持續，管制措施也將延續。

火山口周邊原本外國觀光客眾多，尤其來自台灣的旅客逐年增加。事故後，前往火山口的接駁巴士全面停駛，出發地「阿蘇山上轉運站」的來客數減少約3成。轉運站所長竹原亞紀表示，「參觀火山口是觀光的一大亮點，不知道要關閉到什麼時候，真的很擔心」，期盼搜救能早日有所進展。

過去冬季氣溫嚴寒的阿蘇，觀光客相對較少，但近年來在農曆春節期間，逐漸成為中國、香港與台灣旅客的人氣景點。至於今年春節假期期間，阿蘇市觀光協會會長永田祐介表示，「目前尚未出現住宿取消潮，但春節期間的訪日旅客數量恐怕會減少」。