伊朗血腥鎮壓抗議餘悸猶存 民眾怕被捕不敢就醫

伊朗45歲抗議人士法哈德表示，伊朗近期血腥鎮壓示威潮，「每個家庭都受波及」，有年輕抗議者背部中彈、醫師臉部被霰彈槍子彈打中，還有傷者不敢到醫院治療。

法新社報導，這名以化名法哈德（Farhad）受訪的抗議人士是工程師，家鄉位於伊朗首都德黑蘭郊外人口約100萬的城市，當時也捲入這波大規模抗議活動。

經過多週來的動盪，伊朗大多仍處於網路斷線狀態，現場目擊者的說法成為了解事發經過的關鍵。

這波示威潮源起德黑蘭商家12月28日抗議貨幣大幅貶值和經濟困境，後來演變成全國性示威。

法哈德說：「第1天街上人潮眾多，安全部隊只是保持距離。但到了第2天，他們明白若不開槍，人群不會散去。」

隨著抗議規模擴大，安全部隊1月8日在通訊封鎖掩護下展開大規模鎮壓行動。

法哈德表示，當晚他和他的姊妹「看到大約20名軍人從車上跳下，開始對約100公尺外的年輕人開槍。我看到民眾逃跑，而軍人持步槍和霰彈槍朝他們背後射擊」。

法哈德說：「就在眼前，我們的一位醫師朋友臉部被霰彈槍子彈打中。」他不知道這名醫師後來情況如何。

法哈德表示，受傷的民眾通常不敢前往醫院，「因為有關當局和警方都在那裡。凡是有槍傷的人都會被拘留並審問。有醫師親自到民眾家裡為他們提供醫療協助」。許多民眾也會打開家門，讓抗議者進入並為他們包紮傷口。

他告訴法新社，街上有許多年輕人，「也有很多女孩和婦人」，甚至看到「6、7歲」孩童高喊反伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）口號。

他還說，安全部隊會臨檢身上有抗議相關傷勢或手機存有現場畫面的民眾，「只要發現就會帶走審問」。

國際特赦組織（Amnesty International）與人權觀察（Human Rights Watch）雙雙指控伊朗安全部隊直接朝抗議民眾的頭部和軀幹開火，使用的是裝有金屬彈丸的步槍和霰彈槍。

儘管資訊取得困難，總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，已確認有3428名抗議者遭安全部隊殺害，並警告最終死亡人數恐怕會達到2萬5000人。