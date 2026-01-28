美ICE探員圖闖明州領事館 厄瓜多遞外交照會抗議

厄瓜多今天譴責美國移民探員企圖闖入厄瓜多駐明尼阿波利斯領事館。明尼蘇達州近日發生兩起執法人員開槍擊斃民眾事件，使得明州最大城市明尼阿波利斯局勢緊張，衝突一觸即發。

法新社報導，厄瓜多外交部發表聲明表示，諾波亞（Daniel Noboa）政府已就此事向美國駐厄瓜多大使館遞交抗議函。諾波亞政府是華府在拉丁美洲最親密的盟友之一。

根據外交照會內容，一名美國移民暨海關執法局（ICE）探員試圖進入厄瓜多領事館，但遭工作人員阻擋在外，以保護館內的厄瓜多人。

本月，ICE探員在明尼蘇達州開槍擊斃兩名抗議人士，其中一人於24日遇害時，正遭蒙面探員壓制在地，引發了全美對總統川普強硬驅逐行動的激烈對抗，也讓明尼阿波利斯市成了這波衝突局勢的焦點中心。

社群媒體上流傳的影像顯示，一名蒙面男子企圖闖入厄瓜多領事館時，一名官員警告他未獲授權不得進入。

厄瓜多外交部要求「這類事件不得在美國境內的任何厄瓜多領事館再度發生」。