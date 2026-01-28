英相施凱爾率團訪中 強調與中國務實合作重要性

英國首相施凱爾今晚啟程赴中國訪問，隨團各大企業及文化創意和運動組織代表多達近60人。施凱爾強調，與中國建立「務實」、前後一貫、具戰略意義的關係，符合英國國家利益。

施凱爾（Keir Starmer）在行前發布的聲明提到，「無論喜歡與否，對英國來說，中國相當重要」。中國是世界最大經濟體之一；與中國建立具戰略意義、前後一貫的關係，完全符合英國國家利益。

施凱爾指出，這不意味英國將對中國構成的挑戰視而不見，但即便在意見分歧之處，英國仍將繼續與中國接觸往來。英國的盟友也遵循同樣原則，在國際間既要為民眾爭取經濟利益，也要確保他們的安全。施凱爾並再度批評歷任英國政府對中態度反覆無常、忽冷忽熱，缺乏戰略一致性。

隨同赴中的商業暨貿易大臣凱爾（Peter Kyle）則表示，「我們希望看見英中貿易蓬勃發展」。從金融服務、先進製造到全球能源轉型，英國的強項與快速演進的中國經濟「日益契合」。

凱爾強調，國家安全是政府首要責任，但保護自己的最佳方式不是「關起門來」，而是積極接觸往來、務實合作。

施凱爾一行人28日展開中國訪問行程，陸續前往北京與上海。首相府表示，施凱爾29日將在北京與中國國家主席習近平和總理李強會談，議題涵蓋貿易、投資和國家安全。施凱爾隨後將赴上海，與英、中企業代表互動。

除了曾於去年9月訪中的凱爾，今天隨施凱爾赴中的英國中央政府官員還有主責金融產業和倫敦金融城事務的財政部次官李格比（Lucy Rigby）。倫敦金融城市長蘭利（Susan Langley）也是訪團成員。

根據首相府發布的名單，訪團成員橫跨金融服務、投資顧問、資產管理、法律顧問、會計師事務所、證券交易、保險、資料分析、能源、礦業、航太科技、航空運輸、生物科技、製藥、個人保健、營建規劃、建築設計、文化創意、運動、博物館、汽車、自行車、高級百貨、教育、觀光旅遊等產業及專業領域。

這是繼2018年時任首相梅伊（Theresa May）之後，睽違8年再度有現任英國首相訪中。梅伊訪中時，英中關係仍處於所謂的黃金時代，但在英國保守黨上一次執政（2010至2024年）後期，英中之間因國家安全、香港等議題，而關係趨於緊張，進入施凱爾形容的「冰河時期」。

英國工黨2024年7月在施凱爾領導下贏得國會大選、上台執政後，很快即著手落實政見、修復英中關係，包括時任外交大臣當年10月率先訪問中國後，至2025年底陸續有財政、能源、商貿等部會大臣訪中，國家安全顧問至少訪中2次，施凱爾則是2024年11月在巴西20國集團（G20）峰會與習近平舉行場邊會談期間，主動表達希望能盡快在北京或倫敦舉行英中雙邊正式高階會談。

英國首相府今天表示，政府自2024年7月上任即重新與中國接觸往來，正視中國是世界「最具影響力」強權之一，且「中國的巨幅增長對英國民眾的生活影響至鉅」。

首相府並提到，中國是「全球供應鏈關鍵要角」，也是「持續發展的軍事強權」。

若計入香港，中國是英國的第3大貿易夥伴。不過，英國商貿部統計資料顯示，英國對中貿易「入超」多年，也就是英國自中國進口的貨品和服務總額大於英國對中出口，這個趨勢至少自2015年起不變，且英國對中出口額自2022年起持續下滑。

在外國直接投資（FDI）方面，英中彼此的FDI金額近年也呈下滑趨勢。根據英國商貿部截至2023年底的最新資訊，在各國對英國的FDI總額中，中國占比僅0.2%。

英國首相府強調，施凱爾將同時對中國帶來的機遇與構成的挑戰保持警醒、正視現實，採取明確策略，在尋求合作之際，在國家安全領域堅守「護欄」，不會為了經濟合作犧牲國家安全。施凱爾將推動中國對英國產業擴大開放市場。

首相府提到，施凱爾將就英中意見分歧之處提出關切，並表達「坦率開放對話」的重要性。首相府未具體舉例說明，將就哪些「分歧」向中方提出關切。

英方預期，施凱爾此行為英國帶來的利多，將超越英中去年1月在北京重啟經濟財金對話（EFD）後，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）宣告的「可望在未來5年為英國經濟注入6億英鎊（約新台幣260億元）強心針」。不少分析指出，6億英鎊稱不上「成果可觀」。當時是繼2019年之後，英中再次舉行EFD。英中去年也恢復在2018年之後即停擺的聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議。

結束訪中行程後，施凱爾31日將訪問日本，與首相高市早苗會談。