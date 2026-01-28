談判未止戰火 俄軍襲擊烏克蘭能源設施與列車釀12死

快訊

中央社／ 烏克蘭敖德薩27日綜合外電報導

烏克蘭俄羅斯談判代表日前才進行直接會談、試圖結束近四年戰爭後，烏方當局表示，俄軍今夜在烏克蘭境內發動襲擊，攻擊能源基礎設施與一列客運列車，造成12人喪生。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在社群平台X上指出，在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv），一架無人機擊中一節載有近200名乘客的列車車廂，造成至少5人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上表示：「攻擊列車車廂殺害平民，既沒有、也不可能有任何軍事上的正當理由。」

檢察官在社群媒體上發布被燒毀車廂仍在冒煙的照片，地區緊急服務部門稍後表示火勢已經撲滅。

地方官員指出，50多架俄羅斯無人機密集攻擊，造成南部城市敖德薩（Odesa）3人死亡、30多人受傷。這座黑海城市對烏克蘭出口相當重要，近來常遭俄軍猛烈轟炸。

敖德薩州長基佩爾（Oleg Kiper）表示，傷者中包括一名懷孕39週的婦女及兩名女童。法新社記者在現場看到一棟住宅大樓外牆坍塌，救援人員正在瓦礫堆中搜尋生還者。

澤倫斯基表示，這次轟炸破壞和平努力，呼籲盟友加大對莫斯科施壓以結束戰爭。他在社群媒體上發文指出：「每一次這樣的俄羅斯攻擊，都在侵蝕仍在進行中的外交努力，也削弱協助終結這場戰爭的夥伴所做的努力。」

俄烏談判代表上週於阿拉伯聯合大公國在美國斡旋下展開談判後，俄軍針對能源基礎設施的致命攻擊仍持續進行，導致許多烏克蘭人在嚴寒天氣中斷電。

澤倫斯基表示，下一輪會談預計將於2月1日舉行。

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠脫北者

東京地方法院在2026年1月26日認定，北韓政府須賠償4名脫北者或其遺族每人2200萬日圓（總計8800萬日圓），理由是北韓政府持續性的不法行為，剝奪了原告們大半輩子的人生。日本政府在日本境內裁定外國政府的不法行為，要求外國政府賠償實屬罕見。這也是日本司法機構首次就北韓的歸國事業問題，認定北韓政府有法律上責任。

美國走向「能源主宰」之路 川普式熱浪洪水恐成常態？

美國川普政府正以前所未有的力度推動美國邁向「能源主宰」而非能源轉型，不僅大舉擴張石油出口，更強硬退出氣候公約。科學家警告，這種對全球暖化的無視，正讓極端氣候變本加厲，加劇諸如加州野火與德州洪水等致命災難。當大國利益凌駕於地球環境之上，這場全球性氣候豪賭，究竟會將人類引向繁榮，還是不可逆轉的深淵？ 美國總統川普公開否認全球暖化的科學現實。他曾說，所謂人為全球暖化是「騙局」、「詐騙」，「根本是瞎掰」。川普政府近日對所有全球環境合作管道關上大門，同時表明無論會造成什麼後果，他們都希望世界充斥美國銷售的化石燃料。

世界毀滅倒數85秒！「末日鐘」破紀錄 台海緊張被點名為風險

路透報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日以美中俄等擁核國家的...

欲擺脫川普霸凌 中等強國放下矛盾與歧見互簽自貿協定

歐盟與南美四國達成自由貿易協定後，1月27日又宣布與印度達成自貿協定，最新消息是加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易。在美國總統川普拿關稅當武器，破壞全球貿易秩序後，一些中等強國已放下彼此的矛盾，加強雙邊貿易關係，以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。

【專家之眼】中等強權的戰略覺醒與國際秩序重構

1月20日，加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表了一場震撼全球的演講。卡尼發表這場演說之際，才剛結束對中國的訪問，...

川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向...

