疑白俄私菸氣球再闖立陶宛 維爾紐斯機場一度關閉
立陶宛當局表示，維爾紐斯機場今天一度暫停運作，原因是疑似來自白俄羅斯的氣球再次飄入立陶宛領空。
路透社報導，立陶宛國家危機管理中心（NationalCrisis Management Centre）發言人告訴記者，維爾紐斯機場（Vilnius Airport）自格林威治時間17時05分起關閉一小時。
維爾紐斯機場距離白俄邊境約30公里，自去年10月初以來，這座機場已因類似事件停擺超過10次，上一次關閉是在去年12月3日。
立陶宛方面表示，走私販從鄰國白俄羅斯放飛夾帶私菸的氣球飄向維爾紐斯機場，導致營運受擾，並指責白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）未能阻止這種被立陶宛稱為「混合攻擊」的行為。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
