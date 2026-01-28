疑白俄私菸氣球再闖立陶宛 維爾紐斯機場一度關閉

快訊

中央社／ 維爾紐斯27日綜合外電報導

立陶宛當局表示，維爾紐斯機場今天一度暫停運作，原因是疑似來自白俄羅斯的氣球再次飄入立陶宛領空。

路透社報導，立陶宛國家危機管理中心（NationalCrisis Management Centre）發言人告訴記者，維爾紐斯機場（Vilnius Airport）自格林威治時間17時05分起關閉一小時。

維爾紐斯機場距離白俄邊境約30公里，自去年10月初以來，這座機場已因類似事件停擺超過10次，上一次關閉是在去年12月3日。

立陶宛方面表示，走私販從鄰國白俄羅斯放飛夾帶私菸的氣球飄向維爾紐斯機場，導致營運受擾，並指責白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）未能阻止這種被立陶宛稱為「混合攻擊」的行為。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

機場 立陶宛 白俄羅斯

相關新聞

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠脫北者

東京地方法院在2026年1月26日認定，北韓政府須賠償4名脫北者或其遺族每人2200萬日圓（總計8800萬日圓），理由是北韓政府持續性的不法行為，剝奪了原告們大半輩子的人生。日本政府在日本境內裁定外國政府的不法行為，要求外國政府賠償實屬罕見。這也是日本司法機構首次就北韓的歸國事業問題，認定北韓政府有法律上責任。

美國走向「能源主宰」之路 川普式熱浪洪水恐成常態？

美國川普政府正以前所未有的力度推動美國邁向「能源主宰」而非能源轉型，不僅大舉擴張石油出口，更強硬退出氣候公約。科學家警告，這種對全球暖化的無視，正讓極端氣候變本加厲，加劇諸如加州野火與德州洪水等致命災難。當大國利益凌駕於地球環境之上，這場全球性氣候豪賭，究竟會將人類引向繁榮，還是不可逆轉的深淵？ 美國總統川普公開否認全球暖化的科學現實。他曾說，所謂人為全球暖化是「騙局」、「詐騙」，「根本是瞎掰」。川普政府近日對所有全球環境合作管道關上大門，同時表明無論會造成什麼後果，他們都希望世界充斥美國銷售的化石燃料。

世界毀滅倒數85秒！「末日鐘」破紀錄 台海緊張被點名為風險

路透報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日以美中俄等擁核國家的...

欲擺脫川普霸凌 中等強國放下矛盾與歧見互簽自貿協定

歐盟與南美四國達成自由貿易協定後，1月27日又宣布與印度達成自貿協定，最新消息是加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易。在美國總統川普拿關稅當武器，破壞全球貿易秩序後，一些中等強國已放下彼此的矛盾，加強雙邊貿易關係，以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。

【專家之眼】中等強權的戰略覺醒與國際秩序重構

1月20日，加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表了一場震撼全球的演講。卡尼發表這場演說之際，才剛結束對中國的訪問，...

川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向...

