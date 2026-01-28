快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

金正恩：北韓將公布下一階段核威懾計畫

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩宣布，北韓發展核武庫的下一階段計畫，將於即將召開的執政黨勞動黨全國代表大會上對外公布。

北韓中央通信社報導，金正恩昨天視察彈道飛彈試射時表示，這次全代會「將闡明進一步加強北韓核戰爭威懾力的下一階段計畫」。

北韓將在未來幾週內舉行具里程碑意義的勞動黨全國代表大會，這將是5年來首次召開。

北韓中央通信社指出，金正恩在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。

金正恩坦言，火箭發射系統的開發並非「一帆風順」，但昨天的試射「對於提升我國戰略威懾力的效能」具有「重大意義」。

金正恩表示，這些火箭「擊中」358.5公里外海域的「目標」。

日本時事通信社（Jiji Press）引述防衛省消息人士說法報導，這些彈道飛彈射向日本海，有兩枚飛彈落在日本專屬經濟區外。

金正恩說：「這次試射的結果與意義，將對企圖挑起與我方發生軍事對抗的勢力造成極度精神痛苦，並構成嚴重威脅。」

共同社報導，東京方面譴責平壤昨天的飛彈試射，稱這違反了聯合國安全理事會決議，對這個地區與日本的和平與安全構成威脅。

北韓 彈道飛彈 金正恩

延伸閱讀

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

1理由突擊勞動者休養所女湯 金正恩讓婦人們羞紅了臉

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

金正恩出席溫泉設施竣工典禮 與泡湯民眾話家常

相關新聞

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠脫北者

東京地方法院在2026年1月26日認定，北韓政府須賠償4名脫北者或其遺族每人2200萬日圓（總計8800萬日圓），理由是北韓政府持續性的不法行為，剝奪了原告們大半輩子的人生。日本政府在日本境內裁定外國政府的不法行為，要求外國政府賠償實屬罕見。這也是日本司法機構首次就北韓的歸國事業問題，認定北韓政府有法律上責任。

美國走向「能源主宰」之路 川普式熱浪洪水恐成常態？

美國川普政府正以前所未有的力度推動美國邁向「能源主宰」而非能源轉型，不僅大舉擴張石油出口，更強硬退出氣候公約。科學家警告，這種對全球暖化的無視，正讓極端氣候變本加厲，加劇諸如加州野火與德州洪水等致命災難。當大國利益凌駕於地球環境之上，這場全球性氣候豪賭，究竟會將人類引向繁榮，還是不可逆轉的深淵？ 美國總統川普公開否認全球暖化的科學現實。他曾說，所謂人為全球暖化是「騙局」、「詐騙」，「根本是瞎掰」。川普政府近日對所有全球環境合作管道關上大門，同時表明無論會造成什麼後果，他們都希望世界充斥美國銷售的化石燃料。

世界毀滅倒數85秒！「末日鐘」破紀錄 台海緊張被點名為風險

路透報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日以美中俄等擁核國家的...

欲擺脫川普霸凌 中等強國放下矛盾與歧見互簽自貿協定

歐盟與南美四國達成自由貿易協定後，1月27日又宣布與印度達成自貿協定，最新消息是加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易。在美國總統川普拿關稅當武器，破壞全球貿易秩序後，一些中等強國已放下彼此的矛盾，加強雙邊貿易關係，以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。

【專家之眼】中等強權的戰略覺醒與國際秩序重構

1月20日，加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表了一場震撼全球的演講。卡尼發表這場演說之際，才剛結束對中國的訪問，...

川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。