快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

芬蘭聯手波羅的海各國 成立區域監控中心防電纜破壞

中央社／ 赫爾辛基28日專電

波羅的海電纜與管線近年屢遭破壞，芬蘭改採預防策略。邊防局日前宣布，將主導成立區域監控中心，聯手波羅的海國家及歐盟執委會，部署人工智慧與海床感測器，提前辨識可疑船隻，反制自俄烏戰爭後頻傳的海底基礎設施攻擊。

芬蘭邊防局在圖爾瓦號（Turva）巡邏艦舉行記者會，芬蘭國家廣播公司（Yle）與路透社報導，自俄烏戰爭以來，波羅的海地區電纜、通訊線路與天然氣管線接連發生故障。近期發生於去年12月31日，邊防局扣留一艘從俄羅斯駛往以色列的貨輪，該船涉嫌破壞海底電纜。

邊防隊海事安全主任希爾維（Mikko Hirvi）在記者會中說，芬蘭需要更全面的預防措施，主導成立區域監控中心，並計劃向歐盟申請經費。他強調，此計畫不建實體建築，而是透過數位整合，串連各國現有的作業管理系統，預防機制遠比事後修復基礎設施更具成本效益。

新系統使用感測器與人工智慧技術，能即時分析海面船隻動態，並與盟友交換情報。芬蘭灣海岸警衛區指揮官西莫拉（Mikko Simola）說明，監控的系統能迅速偵測到船隻偏離航道或出現異常停留動作，隨即觸發預警。

此外，報導指出，芬蘭內政部正推動修法，賦予邊防隊更廣泛的職權，未來修法通過後，邊防隊將有權在專屬經濟海域內保護關鍵基礎設施。新法並明文規定，芬蘭邊防局可在公海檢查無國籍船舶，且國防軍將常態性協助邊防執行海上任務。

近年波羅的海頻傳電纜破壞事件，包含2023年曾有船隻疑似以拖錨方式損壞管線，2024年與2025年也出現不明船隻在敏感海域徘徊。過去由於法律管轄權限制，邊防單位難以在國際水域對可疑目標即時檢查，希爾維表示，扣留涉事船隻能避免損害擴大。

芬蘭 俄烏戰爭 基礎設施

延伸閱讀

訪中談格陵蘭？芬蘭總理27日見習近平

竹科出入口上空桿狀物橫跨車道引恐慌 公所怒批台電致歉

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

川普稱不軍事干預格陵蘭 芬蘭總統：最壞狀況已排除

相關新聞

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠脫北者

東京地方法院在2026年1月26日認定，北韓政府須賠償4名脫北者或其遺族每人2200萬日圓（總計8800萬日圓），理由是北韓政府持續性的不法行為，剝奪了原告們大半輩子的人生。日本政府在日本境內裁定外國政府的不法行為，要求外國政府賠償實屬罕見。這也是日本司法機構首次就北韓的歸國事業問題，認定北韓政府有法律上責任。

美國走向「能源主宰」之路 川普式熱浪洪水恐成常態？

美國川普政府正以前所未有的力度推動美國邁向「能源主宰」而非能源轉型，不僅大舉擴張石油出口，更強硬退出氣候公約。科學家警告，這種對全球暖化的無視，正讓極端氣候變本加厲，加劇諸如加州野火與德州洪水等致命災難。當大國利益凌駕於地球環境之上，這場全球性氣候豪賭，究竟會將人類引向繁榮，還是不可逆轉的深淵？ 美國總統川普公開否認全球暖化的科學現實。他曾說，所謂人為全球暖化是「騙局」、「詐騙」，「根本是瞎掰」。川普政府近日對所有全球環境合作管道關上大門，同時表明無論會造成什麼後果，他們都希望世界充斥美國銷售的化石燃料。

世界毀滅倒數85秒！「末日鐘」破紀錄 台海緊張被點名為風險

路透報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日以美中俄等擁核國家的...

欲擺脫川普霸凌 中等強國放下矛盾與歧見互簽自貿協定

歐盟與南美四國達成自由貿易協定後，1月27日又宣布與印度達成自貿協定，最新消息是加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易。在美國總統川普拿關稅當武器，破壞全球貿易秩序後，一些中等強國已放下彼此的矛盾，加強雙邊貿易關係，以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。

【專家之眼】中等強權的戰略覺醒與國際秩序重構

1月20日，加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表了一場震撼全球的演講。卡尼發表這場演說之際，才剛結束對中國的訪問，...

川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。