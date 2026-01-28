芬蘭聯手波羅的海各國 成立區域監控中心防電纜破壞

波羅的海電纜與管線近年屢遭破壞，芬蘭改採預防策略。邊防局日前宣布，將主導成立區域監控中心，聯手波羅的海國家及歐盟執委會，部署人工智慧與海床感測器，提前辨識可疑船隻，反制自俄烏戰爭後頻傳的海底基礎設施攻擊。

芬蘭邊防局在圖爾瓦號（Turva）巡邏艦舉行記者會，芬蘭國家廣播公司（Yle）與路透社報導，自俄烏戰爭以來，波羅的海地區電纜、通訊線路與天然氣管線接連發生故障。近期發生於去年12月31日，邊防局扣留一艘從俄羅斯駛往以色列的貨輪，該船涉嫌破壞海底電纜。

邊防隊海事安全主任希爾維（Mikko Hirvi）在記者會中說，芬蘭需要更全面的預防措施，主導成立區域監控中心，並計劃向歐盟申請經費。他強調，此計畫不建實體建築，而是透過數位整合，串連各國現有的作業管理系統，預防機制遠比事後修復基礎設施更具成本效益。

新系統使用感測器與人工智慧技術，能即時分析海面船隻動態，並與盟友交換情報。芬蘭灣海岸警衛區指揮官西莫拉（Mikko Simola）說明，監控的系統能迅速偵測到船隻偏離航道或出現異常停留動作，隨即觸發預警。

此外，報導指出，芬蘭內政部正推動修法，賦予邊防隊更廣泛的職權，未來修法通過後，邊防隊將有權在專屬經濟海域內保護關鍵基礎設施。新法並明文規定，芬蘭邊防局可在公海檢查無國籍船舶，且國防軍將常態性協助邊防執行海上任務。

近年波羅的海頻傳電纜破壞事件，包含2023年曾有船隻疑似以拖錨方式損壞管線，2024年與2025年也出現不明船隻在敏感海域徘徊。過去由於法律管轄權限制，邊防單位難以在國際水域對可疑目標即時檢查，希爾維表示，扣留涉事船隻能避免損害擴大。