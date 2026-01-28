世界毀滅倒數85秒！「末日鐘」破紀錄 台海緊張被點名為風險

路透報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日以美中俄等擁核國家的強硬作為，中國大陸對台威脅等亞洲緊張升溫，以及人工智慧軍事化與濫用風險為由，將象徵性的「末日鐘」撥快至距離午夜僅剩85秒，創史上最接近毀滅點的紀錄。

公報指出，這次調整比2025年再向午夜推進4秒，也是近4年來第3度把末日鐘（Doomsday Clock）往前調。公報總裁兼執行長、核政策專家貝爾（Alexandra Bell）表示，全球在降低重大風險上的領導失靈越發明顯；她並警告，各國若走向新帝國主義與歐威爾式治理，只會把世界推向更高風險。

在核風險方面，貝爾直言，2025年沒有任何發展朝正確方向走。她指出，既有的外交與軍控框架承受壓力甚至崩解，爆炸式核試驗的威脅再度浮現，核擴散疑慮加劇。

同時，多起軍事行動在核武陰影下進行，使升級風險居高不下。她點名俄羅斯持續對烏作戰、美國與以色列轟炸伊朗，以及印巴邊境衝突，並提到亞洲緊張仍在延續，包括朝鮮半島局勢與中國對台威脅。

軍控協議方面，美俄最後一項仍存續的核武條約《新削減戰略武器條約》（New START）將於2月5日到期。俄羅斯總統普亭2025年9月提議延長條約1年，規範已部署核彈頭各不超過1550枚，美國總統川普尚未正式回應，西方安全圈看法分歧。

公報同時把焦點延伸到人工智慧（AI）與氣候變遷。科學家警告，AI若在軍事系統中未受規範整合，可能被用於協助製造生物威脅，或加速全球假訊息擴散；氣候變遷的風險仍未緩解。

在記者會上，2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）也出席，她警告社群媒體與生成式AI正在助長假訊息，讓謊言比事實傳得更快，稱當前正陷入「資訊末日」。

總部位於美國芝加哥的非營利組織原子科學家公報，由包括愛因斯坦與奧本海默等科學家於1945年創立，末日鐘則在1947年冷戰初期啟用，作為對人類自我毀滅風險的象徵性警示。