加國、歐盟到印度加強合縱連橫 降低對美依賴

美國總統川普上周揚言課徵格陵蘭關稅然後又作罷，但對世界「中等強權」而言，可能已標誌分水嶺時刻。從加拿大、歐盟到印度，各國正試著合縱連橫重組「全球化」新秩序，降低對美依賴力行「去風險化」。

路透報導，加拿大總理卡尼上周在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，儼然高舉火炬為「中等強權」照亮一條明路。他表示，倘若以規則為基礎的全球秩序走入歷史，加拿大和其他「中等強權」仍可團結起來，避免受美國霸權宰割。他說：「當現有規則再也不能保護你，你就必須保護自己。」

卡尼已採取行動，剛與中國大陸國家主席習近平就降低部分貿易壁壘達成協議，立刻招致川普周末揚言對加國貨物重課100%關稅。