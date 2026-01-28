加國、歐盟到印度加強合縱連橫 降低對美依賴

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普上周揚言課徵格陵蘭關稅然後又作罷，但對世界「中等強權」而言，可能已標誌分水嶺時刻。從加拿大、歐盟到印度，各國正試著合縱連橫重組「全球化」新秩序，降低對美依賴力行「去風險化」。

路透報導，加拿大總理卡尼上周在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，儼然高舉火炬為「中等強權」照亮一條明路。他表示，倘若以規則為基礎的全球秩序走入歷史，加拿大和其他「中等強權」仍可團結起來，避免受美國霸權宰割。他說：「當現有規則再也不能保護你，你就必須保護自己。」

卡尼已採取行動，剛與中國大陸國家主席習近平就降低部分貿易壁壘達成協議，立刻招致川普周末揚言對加國貨物重課100%關稅。

加拿大 美國 川普

延伸閱讀

卡尼在達沃斯嘴硬稱「不上桌就被別人吃」 遭川普回懟後服軟

世界日報社論／川普所為 襯托習近平更好相處？

【重磅快評】川普又變臉 對南韓揮舞關稅大刀示範給誰看？

英相施凱爾訪中前夕：看好中英經貿合作 不在美中之間選邊

相關新聞

高市親曝解散眾院原由 稱「執政聯盟未實質過半」

日本第五十一屆眾議院選舉廿七日正式公告，二月八日投開票。日本首相、自民黨總裁高市早苗廿七日上午在被稱為自民黨街頭演說聖地...

未滿15歲禁接觸社媒 法國國會過首關

由於對網路霸凌和心理健康風險的擔憂日益增加，法國國會下議院「國民議會」廿六日投票通過一項法案，禁止十五歲以下兒童使用社群...

川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向...

加國、歐盟到印度加強合縱連橫 降低對美依賴

美國總統川普上周揚言課徵格陵蘭關稅然後又作罷，但對世界「中等強權」而言，可能已標誌分水嶺時刻。從加拿大、歐盟到印度，各國...

高市早苗追星瞬間曝光 見櫻井翔停步讚臉小掀熱議

日本電視台新聞節目「news zero」昨天播出眾議院選舉黨魁討論會，一段沒有收錄於正式影片的幕後花絮引發討論。日本首相...

川普對盟友轉趨強硬 施凱爾為何此時訪中？學者：可能與習近平談這些事

英國首相施凱爾明天起將訪問中國，為8年來英相訪中首例。儘管北京稱這有望開啟雙邊關係新篇章，但有學者認為，施凱爾此行不代表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。