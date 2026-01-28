川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

經濟日報／ 特派記者 陳政錄
法國總統馬克宏（左）訪問中國大陸。 路透
法國總統馬克宏（左）訪問中國大陸。 路透

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向與北京加深關係，尋求經貿合作避險策略，無形中為中國大陸創造難得外交機遇期。

僅從去年11月以來，包含西班牙國王費利佩六世、法國總統馬克宏、愛爾蘭總理馬丁、南韓總統李在明、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波相繼訪陸。緊接著是英國首相施凱爾、烏拉圭總統奧爾西，德國總理梅爾茨也計畫2月底訪問北京。

在川普矢言掌控格陵蘭之際，大陸國家主席習近平昨（27）日在北京會見來訪的北極圈國家芬蘭總理歐爾波。習近平說，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。

習近平還說，中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

多國領袖密集到訪，讓習近平順勢打出一波「元首外交」並收割成果，恐怕真要感謝最大推手的川普。

上述國家多是美國傳統盟友，烏拉圭來自美國「後花園」拉丁美洲。其中不少是今年首次外訪、上任後首次訪陸，一些國家元首則是睽違多年後再次訪陸，少的有南韓的六年，多的有愛爾蘭的14年。

在川普於達沃斯論壇發言後，北京外國語大學教授崔洪建近期分析，本輪大國關係調整中，歐洲受衝擊最大，與俄關係難修復，與美關係出現裂痕甚至惡化。

延伸閱讀

北京 川普 習近平

延伸閱讀

川普為何要對加拿大課100%關稅？克魯曼：與貿易無關

TACO發生率多高？彭博：川普關稅威脅執行率僅四分之一

卡尼在達沃斯嘴硬稱「不上桌就被別人吃」 遭川普回懟後服軟

川普對盟友轉趨強硬 施凱爾為何此時訪中？學者：可能與習近平談這些事

相關新聞

高市親曝解散眾院原由 稱「執政聯盟未實質過半」

日本第五十一屆眾議院選舉廿七日正式公告，二月八日投開票。日本首相、自民黨總裁高市早苗廿七日上午在被稱為自民黨街頭演說聖地...

未滿15歲禁接觸社媒 法國國會過首關

由於對網路霸凌和心理健康風險的擔憂日益增加，法國國會下議院「國民議會」廿六日投票通過一項法案，禁止十五歲以下兒童使用社群...

川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向...

加國、歐盟到印度加強合縱連橫 降低對美依賴

美國總統川普上周揚言課徵格陵蘭關稅然後又作罷，但對世界「中等強權」而言，可能已標誌分水嶺時刻。從加拿大、歐盟到印度，各國...

高市早苗追星瞬間曝光 見櫻井翔停步讚臉小掀熱議

日本電視台新聞節目「news zero」昨天播出眾議院選舉黨魁討論會，一段沒有收錄於正式影片的幕後花絮引發討論。日本首相...

川普對盟友轉趨強硬 施凱爾為何此時訪中？學者：可能與習近平談這些事

英國首相施凱爾明天起將訪問中國，為8年來英相訪中首例。儘管北京稱這有望開啟雙邊關係新篇章，但有學者認為，施凱爾此行不代表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。