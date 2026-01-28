川普揮刀 歐洲、拉美多國轉向避險 陸迎外交機遇期

美國總統川普重返白宮剛滿一年，但他以關稅大棒作為武器，幾乎無差別大殺四方，連傳統盟友也不手軟，幾番折騰，反使這些國家轉向與北京加深關係，尋求經貿合作避險策略，無形中為中國大陸創造難得外交機遇期。

僅從去年11月以來，包含西班牙國王費利佩六世、法國總統馬克宏、愛爾蘭總理馬丁、南韓總統李在明、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波相繼訪陸。緊接著是英國首相施凱爾、烏拉圭總統奧爾西，德國總理梅爾茨也計畫2月底訪問北京。

在川普矢言掌控格陵蘭之際，大陸國家主席習近平昨（27）日在北京會見來訪的北極圈國家芬蘭總理歐爾波。習近平說，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。

習近平還說，中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

多國領袖密集到訪，讓習近平順勢打出一波「元首外交」並收割成果，恐怕真要感謝最大推手的川普。

上述國家多是美國傳統盟友，烏拉圭來自美國「後花園」拉丁美洲。其中不少是今年首次外訪、上任後首次訪陸，一些國家元首則是睽違多年後再次訪陸，少的有南韓的六年，多的有愛爾蘭的14年。

在川普於達沃斯論壇發言後，北京外國語大學教授崔洪建近期分析，本輪大國關係調整中，歐洲受衝擊最大，與俄關係難修復，與美關係出現裂痕甚至惡化。