未滿15歲禁接觸社媒 法國國會過首關

由於對網路霸凌和心理健康風險的擔憂日益增加，法國國會下議院「國民議會」廿六日投票通過一項法案，禁止十五歲以下兒童使用社群媒體。

法案提議禁止十五歲以下青少年使用社群網路，以及嵌入於其他平台內的「社群網路功能」，這反映出公眾對於社群媒體對未成年人影響的憂慮正在上升。

下議院議員以一一六票贊成、廿三票反對通過該法案，接下來法案將送交參議院審議，之後再回到下議院進行最終表決。

法國總統馬克宏表示，社群媒體是導致青少年暴力行為的因素之一。

澳洲去年十二月正式實施針對十六歲以下族群的社群媒體禁令，是全球首例，禁令涵蓋Facebook、Snapchat、TikTok及YouTube等平台，馬克宏敦促法國比照辦理，希望禁令趕在九月新學年開始前生效。

在法國，限制未成年人使用社群媒體獲得廣泛的政治與民意支持。中間派議員米勒向議會介紹法案時表示：「透過這項法律，我們為社會劃下一條明確界線，並指出社群媒體並非無害。我們的孩子閱讀更少、睡得更少，彼此比較卻更多。」

根據新的法案文本，法國媒體監管機構將制定一份被視為具有危害性的社群媒體名單，全面禁止十五歲以下青少年使用。政府也會列出一份相對較不具危害性的平台清單，可在父母明確同意下供青少年使用。

法案中還包含另一項規定，即禁止高中學生在校內使用手機，這項禁令目前已在法國小學與初中實施。

英國、丹麥、西班牙和希臘等國也正在研究澳洲的社群媒體禁令。

歐洲議會呼籲歐盟為兒童使用社群媒體設定最低年齡限制。