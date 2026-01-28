聽新聞
0:00 / 0:00

高市親曝解散眾院原由 稱「執政聯盟未實質過半」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相、自民黨總裁高市早苗（中）廿七日在東京參加眾議院選舉造勢活動，和執政夥伴日本維新會共同代表藤田文武（右）與吉村洋文（左）同台。美聯社
日本首相、自民黨總裁高市早苗（中）廿七日在東京參加眾議院選舉造勢活動，和執政夥伴日本維新會共同代表藤田文武（右）與吉村洋文（左）同台。美聯社

日本第五十一屆眾議院選舉廿七日正式公告，二月八日投開票。日本首相、自民黨總裁高市早苗廿七日上午在被稱為自民黨街頭演說聖地的東京秋葉原發表首場演說，表明力拚自民黨與日本維新會執政聯盟中取得眾院過半席次的強烈意志。

日刊體育報導，東京白天低溫約攝氏七度，高市身穿單薄服裝登上競選宣傳車，令部分網友留言，「天氣這麼冷卻穿得這麼薄，誰快幫她準備件大衣或羽絨外套吧」。

自民黨主張轉向「負責任的積極財政」、全面強化防衛力，並訴求依照與日本維新會的聯合執政協議，二年內將食品排除在消費稅課稅對象之外等政策。

高市在首場演說中表示，執政聯盟嚴格來說先前在國會還差四席才過半，在野黨掌握眾議院委員會導致她政策難以推進，為了「奪回」重要委員會主席職位，執政黨必須在選舉中取得過半席次。

她以推動設立毀損國旗罪的「日本國國章損壞罪」構想為例，指出「眾議院法務委員會的主席，令人遺憾是由其他政黨（中道改革聯合）的人擔任，就算提出法案，也無法進行審議」。

她坦言，「內閣原本想推動的制度因此不得不在國會放棄，許多政策都面臨同樣情況」，提及少數執政現實。

這次眾院選戰主要爭議點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題，以及外國人政策等。來自十一個政黨、超過一二七○名候選人，將角逐二八九個單一選區與十一個比例代表區的一七六席，合計四六五席。

這次選舉因聯合政權重組，加上立憲民主黨與公明黨成立新政黨「中道改革聯合」，整體對戰結構出現重大變化。此外，這次眾院選舉距離上次僅約一年三個月，高市在如此短時間內解散眾院，也將接受選民評價。

高市將勝敗標準設定為執政黨取得過半數（二三三席），並明言若未達成將「立即下台」。中道改革聯合共同代表野田佳彥則以超越原本的一六七席，成為相對第一大黨為目標。

自民黨 眾院 日本維新會 高市早苗

延伸閱讀

日本眾議院2月8日投開票 高市早苗赴秋葉原首發聲：誓拚執政聯盟過半

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

影／中鋼燃燒塔冒火光網友驚嚇「事情大條」 高市環保局：歲修引起

日本眾院選舉聚焦物價 朝野競相提出調降消費稅

相關新聞

川普對盟友轉趨強硬 施凱爾為何此時訪中？學者：可能與習近平談這些事

英國首相施凱爾明天起將訪問中國，為8年來英相訪中首例。儘管北京稱這有望開啟雙邊關係新篇章，但有學者認為，施凱爾此行不代表...

未滿15歲禁接觸社媒 法國國會過首關

由於對網路霸凌和心理健康風險的擔憂日益增加，法國國會下議院「國民議會」廿六日投票通過一項法案，禁止十五歲以下兒童使用社群...

高市親曝解散眾院原由 稱「執政聯盟未實質過半」

日本第五十一屆眾議院選舉廿七日正式公告，二月八日投開票。日本首相、自民黨總裁高市早苗廿七日上午在被稱為自民黨街頭演說聖地...

高市早苗追星瞬間曝光 見櫻井翔停步讚臉小掀熱議

日本電視台新聞節目「news zero」昨天播出眾議院選舉黨魁討論會，一段沒有收錄於正式影片的幕後花絮引發討論。日本首相...

中國大陸聯合國再批高市早苗 日本代表駁斥：毫無根據

日本眾議院選舉今天公告，中國常駐聯合國代表傅聰再度針對日本首相高市早苗「台灣有事」答詢提出抗議。日本常駐聯合國代表山崎和...

北韓今年2度射彈 分析指意在加強內部團結兼「刷存在感」

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天朝東部海域發射多枚彈道飛彈。分析指北韓勞動黨第9次代表大會即將舉行，此時射彈意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。