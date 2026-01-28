高市親曝解散眾院原由 稱「執政聯盟未實質過半」

日本第五十一屆眾議院選舉廿七日正式公告，二月八日投開票。日本首相、自民黨總裁高市早苗廿七日上午在被稱為自民黨街頭演說聖地的東京秋葉原發表首場演說，表明力拚自民黨與日本維新會執政聯盟中取得眾院過半席次的強烈意志。

日刊體育報導，東京白天低溫約攝氏七度，高市身穿單薄服裝登上競選宣傳車，令部分網友留言，「天氣這麼冷卻穿得這麼薄，誰快幫她準備件大衣或羽絨外套吧」。

自民黨主張轉向「負責任的積極財政」、全面強化防衛力，並訴求依照與日本維新會的聯合執政協議，二年內將食品排除在消費稅課稅對象之外等政策。

高市在首場演說中表示，執政聯盟嚴格來說先前在國會還差四席才過半，在野黨掌握眾議院委員會導致她政策難以推進，為了「奪回」重要委員會主席職位，執政黨必須在選舉中取得過半席次。

她以推動設立毀損國旗罪的「日本國國章損壞罪」構想為例，指出「眾議院法務委員會的主席，令人遺憾是由其他政黨（中道改革聯合）的人擔任，就算提出法案，也無法進行審議」。

她坦言，「內閣原本想推動的制度因此不得不在國會放棄，許多政策都面臨同樣情況」，提及少數執政現實。

這次眾院選戰主要爭議點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題，以及外國人政策等。來自十一個政黨、超過一二七○名候選人，將角逐二八九個單一選區與十一個比例代表區的一七六席，合計四六五席。

這次選舉因聯合政權重組，加上立憲民主黨與公明黨成立新政黨「中道改革聯合」，整體對戰結構出現重大變化。此外，這次眾院選舉距離上次僅約一年三個月，高市在如此短時間內解散眾院，也將接受選民評價。

高市將勝敗標準設定為執政黨取得過半數（二三三席），並明言若未達成將「立即下台」。中道改革聯合共同代表野田佳彥則以超越原本的一六七席，成為相對第一大黨為目標。