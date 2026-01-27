北韓發射短程彈道飛彈 研判為超大型多管火箭砲KN-25

快訊

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午3時50分（台灣時間下午2時50分）左右從首都平壤北部一帶向日本海發射數枚短程彈道飛彈，美韓分析研判可能是超大型多管火箭砲KN-25。

共同社報導，日本政府相關人士透露，北韓共發射兩枚飛彈，飛行距離約為350公里，最高高度達70至80公里，估計皆落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

根據韓聯社，美國與韓國的分析認為，北韓發射的可能是平壤稱為「600公厘超大型多管火箭砲」的短程彈道飛彈KN-25。

日本首相高市早苗已指示相關單位官員蒐集資訊，並確保船舶與飛機的安全。目前為止並未傳出任何損失。

這是北韓今年第2次發射彈道飛彈，距離本月4日發射彈道飛彈僅過了23天。

有分析認為，北韓在執政黨勞動黨第9次代表大會即將舉行之際射彈，意在加強內部團結及對外刷「存在感」。

北韓4日也自平壤附近向日本海發射數枚彈道飛彈，北韓媒體5日宣稱，軍隊實施了極音速飛彈的發射訓練，命中1000公里外的日本海上目標。

彈道飛彈 北韓 日本

