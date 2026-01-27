以色列盼減少依賴美國軍援 仍尋求協商新安全協議

快訊

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導

英國「金融時報」今天報導，以色列正準備與美國總統川普的政府協商新的10年安全協議，尋求延長美方的軍事支持。不過以色列領袖也示意，正在為美國未來減少現金補助做規劃。

前以色列軍方及國防部的首席財務顧問品查斯（GilPinchas）在卸任前告訴金融時報（Financial Times），雙方協商時，以色列將優先關注軍事及防禦合作計畫，而非現金補助。他預期雙方會在未來幾週內舉行協商。

美國國務院未立即在非正常上班時間回應路透社提出的置評請求。

品查斯告訴金融時報，「夥伴關係比純財務問題更為重要」，「有很多東西的重要性跟錢一樣，這方面應該要有更宏觀的視角」。

目前以色列每年可獲價值33億美元的「免費資金」，以色列可用於採購美國武器。品查斯表示，這一純財務支援是「（兩國）諒解備忘錄（MOU）的一項要素，可能會逐步減少」。

2016年，美國與以色列政府簽署一份MOU，承諾到2028年9月為止的10年期間，提供380億美元軍事援助，其中330億美元補助採購軍事裝備、50億美元用於飛彈防禦系統。

本月稍早，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）曾表示，希望以色列在接下來的10年「逐步降低」對美國軍援的依賴。

