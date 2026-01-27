米蘭冬奧在即 美ICE轄下機構將助維安引反彈

快訊

中央社／ 羅馬27日綜合外電報導

美國移民暨海關執法局今天證實，其轄下機構國土安全調查處將協助2月義大利冬季奧運的維安措施，這項消息在義國激起憤怒與表達不歡迎的警告。

近日有報導指出，義大利北部2月6日至22日舉行冬奧期間，在美國強硬掃蕩移民的移民暨海關執法局（ICE）可能參與相關維安措施。

ICE於夜間發給法新社的聲明證實：「在奧運期間，ICE的國土安全調查處（HSI）將支援美國國務院外交安全局（DSS）及主辦國，審查並降低跨國犯罪組織帶來的風險。」

「所有維安行動仍由義大利當局負責主導。」

根據ICE網站，HSI負責調查全球威脅，包括人員、貨物、金錢、走私品、武器、敏感技術進出及經過美國的非法流動。

ICE強調其在義大利的行動不會涉及打擊移民，「ICE顯然不會在外國執行移民執法任務」。

然而，在ICE於美國城市明尼阿波利斯（Minneapolis）掃蕩移民的行動中，聯邦執法人員近日分別擊斃兩名平民，此事也在義大利社會引起憤慨。

米蘭是本屆冬奧主辦城市之一，左派的米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）受訪時稱ICE為殺人的民兵，「米蘭顯然不歡迎他們」。

義大利籍歐洲議會（European Parliament）議員贊（Alessandro Zan）也譴責這項安排「令人無法接受」，並在社群媒體X平台發文寫道：「在義大利，我們不歡迎那些踐踏人權、不受任何民主機制監管的人。」

