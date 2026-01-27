歐盟越南升級全面戰略夥伴 強化基建、貿易與安全

歐盟理事會主席柯斯塔29日將造訪河內，歐盟駐越南大使館今天發文宣布，雙邊將升級至全面戰略夥伴關係。歐盟大使蓋瑞爾昨天表示，盼以「全球門戶」倡議，深化越南基礎建設參與，海上安全與南海議題也是合作重點。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）即將於29日造訪河內，為越南最高領導人蘇林（To Lam）23日獲連任中央總書記後所見的首名國際主要領袖。鑑於全球地緣政治局勢日益複雜，這次訪問意義重大。

歐盟駐越南大使館今天下午在Facebook社群平台上發文，宣布歐盟與越南將升級為全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。

這也是越南最高合作關係層級，歐盟在越南外交序列中與美國、中國相當。如此一來，越南將成為第一個與歐盟建立全面戰略夥伴關係的東南亞國家。

根據越南之音（VOV）報導，歐盟駐越南大使蓋瑞爾（Julien Guerrier）26日於河內召開記者會時表示，雙方夥伴關係過去35年顯著進展，目前在貿易、永續發展、創新、國防安全和人才交流等領域的雙邊協議，凸顯越南在歐盟區域合作中日益重要的戰略地位。

透過升級後的夥伴關係，歐盟希望加強與越南在三大領域的合作，包括貿易、綠色轉型以及和平與安全。

蓋瑞爾說，自歐盟-越南自由貿易協定（EVFTA）2020年生效以來，雙邊貿易額增加了40%；在全球貿易面臨日益嚴峻挑戰的當下，雙方盼加強貿易聯繫。

根據越共14屆全國代表大會，越南正在加速再生能源的部署，同時在不斷變化的國際局勢下增強能源安全和獨立性，而歐盟將致力於加強對越南在這些領域的支持。

蓋瑞爾並指出，安全合作的擴展也是關鍵，優先議題包括海上安全、危機管理、東海（即南海）相關議題，以及所有促進穩定和維護國際法的相關努力。

另外，據河內時報（Hanoi Times）報導，蓋瑞爾表示，基礎設施仍然是歐盟的優先發展領域，也是與越南深化合作的潛力所在。

他強調，在歐盟「全球門戶」（Global Gateway）倡議架構下，雙邊正進行多項計畫。歐盟也尋求擴大與越南在綠色交通、鐵路、海港、機場、高速鐵路和城市地鐵系統等領域的合作。

他說，柯斯塔預計將參觀首都河內地鐵3號線「仁-河內線」，因這條貫穿河內市區、已有部分路線開始營運的鐵路線有歐洲的大力參與，包括法國開發署（AFD）、歐洲投資銀行（EIB）等歐盟機構的補助，安全標準也依照歐盟規範。

蓋瑞爾指出，雙邊科技合作也蘊藏潛力。越南參與了全球規模最大的公共資助研究與創新項目「展望歐洲」（Horizon Europe）下的多項計畫。歐盟計劃與越南科技部簽署合作備忘錄，以深化在研發、專家交流等項目的合作。

越南擁有稀土、鎵與鎢等重要礦藏，但多數尚未充分開發。歐盟同樣著眼於此，希望成為越南長期合作夥伴，透過技術轉移、能力建構等，更深入地參與價值鏈。