印尼國會批准總統外甥出任央行副總裁 無視獨立性擔憂

印尼國會今天批准總統普拉伯沃外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono）擔任央行副總裁的任命案，無視外界對於央行獨立性的擔憂。

法新社報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）上週提名其外甥、現任財政部副部長托瑪斯，以及另外2名候選人競逐印尼央行（Bank Indonesia）副總裁職位。

現年52歲的托瑪斯於2024年7月在時任總統佐科威（Joko Widodo）任內被任命為財政部副部長。

在普拉伯沃向國會提交3名候選人名單後，印尼盾對美元匯率一度跌至歷史新低。

但印尼國會議員今天高喊「同意」，一致批准托瑪斯出任央行副總裁，該職位之前因前任副總裁辭職而出缺。

托瑪斯預計將於日後向最高法院宣誓就職。

印尼央行理事會由一名總裁及數名副總裁組成，負責決定貨幣政策，包括設定關鍵利率。