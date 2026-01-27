路透：日本為避免與中國大陸關係惡化 勸漁民勿赴釣魚台海域

路透社報導，日本和中國去年11月因為日本首相高市早苗的台灣相關發言而關係緊張後，日本官方勸漁民避開東海上中國稱為釣魚台列嶼的尖閣諸島，以免激化與北京的外交衝突。

報導指出，尖閣諸島由日本管轄，但中國也聲稱擁有主權，因此長期以來是兩國關係敏感焦點。而一些日本漁民會來到尖閣諸島一帶捕魚，藉此主張日本主權；日本政府多年來也對這類活動睜一隻眼閉一隻眼。

現年76歲的日本石垣島漁民暨石垣市議員仲間均便經常航行至尖閣諸島及附近海域，一面躲避中國海警船一面捕撈豐富漁獲。但他與3名知情人士表示，去年底以來已有一些日本官員私下勸他和其他漁民避免前往當地。

去年10月上台的高市早苗11月7日在日本眾議院答詢時表示，若台灣發生武力介入的緊急狀況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番發言激怒中國，雙邊關係急遽惡化。

據路透社報導，當月稍晚美國總統川普（DonaldTrump）與高市通話時，要求她勿讓緊張情勢進一步升溫。川普政府的1名官員婉拒回應這則通話相關問題，但表示美國反對試圖改變東海現狀的單方面行動。

路透社無法確定，請求日本漁民避免前往尖閣諸島，是高市下的命令或與美國的呼籲有關。

資助仲間均行動的「尖閣諸島保護協會」會長林弘明表示，他曾接獲日本海上保安廳的1名官員請求阻止仲間原定去年11月底的一趟航程，仲間最後勉強選擇避開尖閣諸島。

現年53歲的日本漁民金城和司也透露，他原計劃去年11月26日啟程至尖閣諸島附近捕魚1週，但在他啟航前及航行途中接到數名官員來電勸他避開當地，「他們以前從未對我說過任何這類話」。金城最後僅在返航途中短暫通過尖閣諸島，未停下來捕魚。

到了去年12月19日，曾任尖閣諸島保護協會顧問的日本財務大臣片山皋月在東京接見仲間均。據仲間說法，片山在歷時20分鐘的會談中詢問他過去前往尖閣諸島的經歷，並評論說「小事件有可能演變為更大事件，進而導致戰爭」。

仲間表示，他將片山這番話解讀為希望他不要再前往尖閣諸島，「她真正想表達的是不希望我去」。片山的辦公室婉拒評論這場會面。

石垣市長中山義隆受訪時則說，在日中關係緊張加劇之際，日本官員似乎擔心漁民有遭到中國當局扣留或檢查的風險。「如果真的有人被扣留，會升級為規模大許多的國際事件。我認為這是（日本）政府想要避免的。」

路透社訪問的10多位包括漁民、日本官員和安全分析家等人士也表示，上述情況正說明東京面臨的兩難：一方面希望藉由漁業活動來強調對尖閣諸島的實際控制，但這又可能導致與中國海警船發生更嚴重衝突，造成緊張迅速升溫。

不過其中一些人士也提醒，若日方立場後退，可能使得中國更強勢主張主權。