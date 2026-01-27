中國大陸聯合國再批高市早苗 日本代表駁斥：毫無根據

日本眾議院選舉今天公告，中國常駐聯合國代表傅聰再度針對日本首相高市早苗「台灣有事」答詢提出抗議。日本常駐聯合國代表山崎和之反駁表示，中國代表毫無根據的發言，令人遺憾。

產經新聞報導，高市去年11月作出相關答詢以來，中國已多次在聯合國場合對日本提出批評，並進一步加大施壓力道，包括呼籲中國國民避免赴日旅遊。

報導指出，美國時間26日紐約召開的聯合國安理會這次以「法治」為議題，傅聰在發言尾聲提及第二次世界大戰同盟國的勝利以及遠東國際軍事法庭（東京審判），並點名批評「高市早苗發表了一些逆歷史潮流而行的言論」、「高市的發言構成對中國內政的干涉」。

對此，日本常駐聯合國代表山崎和之反駁表示，「中國代表對日本作出毫無根據的發言，令人遺憾」。

山崎和之並向各國強調，日本在戰後長期致力於為國際社會的和平作出貢獻。