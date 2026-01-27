北韓今年2度射彈 分析指意在加強內部團結兼「刷存在感」

快訊

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
北韓官媒朝中社5日釋出照片，顯示北韓領袖金正恩4日在平壤視察飛彈試射。法新社
北韓官媒朝中社5日釋出照片，顯示北韓領袖金正恩4日在平壤視察飛彈試射。法新社

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天朝東部海域發射多枚彈道飛彈。分析指北韓勞動黨第9次代表大會即將舉行，此時射彈意在加強內部團結及對外展現「存在感」。

根據韓聯社，南韓合同參謀本部表示，今天下午3時50分（台灣時間下午2時50分）左右，南韓軍方發現北韓從首都平壤北部一帶，朝東部海域發射多枚型號不明的彈道飛彈。

南韓軍方正在分析彈道飛彈的具體參數、飛行距離和速度等，同時加強對北韓的監視和戒備，並與美、日有關部門分享北韓射彈情報。

共同社報導，日本政府則表示，北韓今天朝日本海（南韓稱東海）發射兩枚彈道飛彈，並已提出強烈抗議。

日本防衛省指出，其中一枚飛彈的最高高度約80公里，飛行距離約350公里。根據一名政府官員說法，看起來飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

日本政府譴責北韓當局發射彈道飛彈，此舉違反了聯合國安理會（U.N. Security Council）的決議。

日本首相高市早苗指示相關單位官員蒐集資訊，並確保船舶與飛機的安全。目前為止並未傳出任何損失。

駐韓美軍表示：「我們注意到飛彈發射事件，正與盟友和夥伴密切磋商。根據目前的評估，這次事件未對美國人員或領土抑或是我們的盟友構成立即性的威脅。」

「美國仍將繼續致力於保衛美國國土和我們在該地區的盟友。」

韓聯社指出，這是北韓今年第2次發射彈道飛彈，距離本月4日發射彈道飛彈僅過了23天。有分析認為，北韓在執政黨勞動黨第9次代表大會即將舉行之際射彈，意在加強內部團結及對外刷「存在感」。

北韓射彈之際，正值美國戰爭部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）訪問韓、日兩國。南韓國防部昨天表示，部長安圭伯與柯伯吉舉行會談時同意，雙方將在首爾發展核動力潛艦上深化合作。

