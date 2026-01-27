快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

日本眾議院2月8日投開票 高市早苗赴秋葉原首發聲：誓拚執政聯盟過半

中央社／ 東京27日專電

日本第51屆眾議院選舉今天正式公告，2月8日投開票。日本首相、自民黨總裁高市早苗上午在被稱為自民黨街頭演說「聖地」的東京秋葉原發表首場演說，展現出以悲壯決心，力拚自民黨與日本維新會在執政聯盟中取得過半數席次的強烈意志。

日刊體育報導，東京白天低溫約攝氏7度，高市身穿較為單薄的服裝登上競選宣傳車，令部分網友擔心留言，「天氣這麼冷卻穿得這麼薄，誰快幫她準備件大衣或羽絨外套吧」。

自民黨主張轉向「負責任的積極財政」、全面強化防衛力，並訴求依照與日本維新會的聯合執政協議，限期2年內將食品排除在消費稅課稅對象之外等。

高市在首場演說中，一邊表達對在野黨掌握眾議院委員會、導致她主導政策難以推進的不滿，一邊強調為了「奪回」重要委員長職位，執政黨必須在選舉中取得過半數席次。

她以推動設立毀損國旗的「日本國國章損壞罪」構想為例，指出「眾議院法務委員會的委員長，令人遺憾的是由其他政黨（中道改革聯合）的人擔任，就算提出法案，也無法進行審議。」

她坦言，「作為內閣原本想推動的制度，也不得不在國會中放棄。許多政策都面臨同樣情況」，提及少數執政的現實。

高市進一步呼籲，「高市政權成立後，政策方向已經徹底改變，聯合執政的框架也不同了。嚴格來說，在國會中（執政黨）還差4席才能過半。無論如何，請讓自民黨與維新會一起，確實取得過半數席次。」

高市表示，「政策與政權架構已經改變，希望獲得國民的信任。」

這次眾院選戰主要爭議點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題，以及外國人政策等。來自11個政黨、超過1270名候選人，將角逐289個單一選區與11個比例代表區的176席，合計465席。

這次選舉因聯合政權重組，加上立憲民主黨與公明黨成立新政黨「中道改革聯合」，整體對戰結構出現重大變化。此外，這次眾院選舉距離上次僅約1年3個月，高市在如此短時間內解散眾院，也將接受選民評價。

高市將勝敗標準設定為執政黨取得過半數（233席），並明言若未達成將「立即下台」。中道改革聯合共同代表野田佳彥則以超越公告前勢力（167席）、成為相對第一大黨為目標。

日本維新會 自民黨

延伸閱讀

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

日本進入「0貓熊時代」！上野動物園2貓熊啟程返陸

日本眾院選舉公告 12天短期決戰展開

中日聯合國又槓上！日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

相關新聞

本月第2次！北韓疑似朝日本海發射彈道飛彈

韓聯社27日報導，南韓合同參謀本部表示，北韓當天朝東海（日本海）發射至少一枚不明飛行物。共同社同日報導，日本政府表示，北...

中國大陸聯合國再批高市早苗 日本代表駁斥：毫無根據

日本眾議院選舉今天公告，中國常駐聯合國代表傅聰再度針對日本首相高市早苗「台灣有事」答詢提出抗議。日本常駐聯合國代表山崎和...

北韓今年2度射彈 分析指意在加強內部團結兼「刷存在感」

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天朝東部海域發射多枚彈道飛彈。分析指北韓勞動黨第9次代表大會即將舉行，此時射彈意...

挺台捷克前眾議長加入國際智庫 與各國專家捍衛民主

捷克前眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）近期訪問台灣，宣布加入歐洲價值安全政策中心的...

Anthropic執行長：從失業到瘟疫 人類需警覺AI風險

美國人工智慧（AI）開發商Anthropic執行長阿莫戴指出，人類「必須覺醒」面對強大AI系統未來數年恐構成災難性風險的...

菲律賓總統小馬可仕罹患憩室炎 健康無虞暫減公開行程

菲律賓總統府表示，總統小馬可仕罹患憩室炎，健康情況並無大礙，但近日將依醫師建議減少公開行程，在馬拉坎南宮內處理公務

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。