俄空襲哈爾科夫市區漆黑一片 敖德薩遇襲至少23傷
烏克蘭第二大城市哈爾科夫昨晚遭到俄羅斯無人機與飛彈攻擊，官員表示，正值寒冬，哈爾科夫市區及周邊地區80%的電力中斷。另外，西南部城市敖德薩也遭空襲，至少23人受傷。
路透社報導，哈爾科夫州長席尼胡波夫（OlehSyniehubov）在社群平台Telegram發文表示，這次空襲導致2人受傷、2所學校受損。「我們的能源系統遭到攻擊，受損嚴重。所有工作人員正全力修復，儘快消除負面影響。」
他接著表示，「約8成哈爾科夫市及哈爾科夫州處於停電狀態」，然而空襲威脅持續存在，修復工作變得更加困難。
哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，在夜間氣溫降至攝氏零下14度之際，哈爾科夫市一處「能源設施」成為攻擊目標。
一些非官方Telegram頻道上的照片顯示，這座東部城市陷入一片黑暗。哈爾科夫市距離俄羅斯邊界30公里，經常遭到俄軍攻擊。
敖德薩市（Odesa）軍事行政首長賴薩克（SerhiyLysak）在Telegram上說，俄羅斯整夜對南部城市敖德薩發動了「大規模」無人機攻擊。
敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，這次空襲造成23人受傷，傷者中有9人已住院治療，包括2名小孩及1名孕婦。可能有人仍被困在瓦礫堆下。
烏克蘭空軍今天表示，俄軍共派出165架無人機發動攻擊，其中135架被防空部隊擊落或攔截。
