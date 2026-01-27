波蘭啟動國防基金 強化軍民兩用設施、擴張軍工產能

快訊

中央社／ 華沙27日專電

波蘭26日公布「安全與國防基金」（FBiO）投資優先順序，將「國家復甦計畫」部分資金轉向國防與民防領域。計畫獲歐盟執委會（EC）核准，將透過無息貸款，資助地方政府與企業興建避難所、擴張本土彈藥生產線等，強化應對地緣政治風險的社會韌性。

歐盟資助波蘭「國家復甦計畫」（KPO），先前由於法律與正義黨（PiS）政府的法治爭議被凍結。2023年圖斯克（Donald Tusk）政府上台後才解鎖。資金原本用於能源轉型、基礎設施現代化、醫療保健及支援受疫情重創的企業。

根據波蘭通訊社（PAP）報導，約260億波蘭茲羅提（約新台幣2308億元）資金，將專注於建構「國防韌性」與「民防基礎設施」。

計畫核心包含四大支柱：現代化避難所與民防系統、擴張軍工產業彈藥產能、升級可用於軍事部署的「軍民兩用」鐵公路與機場，以及強化網路安全防禦。

波蘭總理圖斯克指出，在區域威脅日益嚴峻下，波蘭成功說服歐盟「安全是經濟發展的前提」，此舉將使波蘭能在不推升財政赤字的情況下，加速推進邊境防禦計畫。

波蘭基金與地區政策部表示，這筆資金的挹注象徵歐盟財政工具的戰略轉向，承認了北約東翼前哨國家的特殊安全需求。

波蘭計畫於2026年將國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的5%，高居北約成員國首位。隨著資金預計於近期撥付，波蘭將能更全面地落實「全民防衛」策略，將防禦能力從軍事硬實力擴展至社會整體韌性。

波蘭 民防 國防

