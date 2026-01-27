挺台捷克前眾議長加入國際智庫 與各國專家捍衛民主

捷克前眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）近期訪問台灣，宣布加入歐洲價值安全政策中心的全球諮詢委員會，與台灣及加拿大等國際專家共同捍衛自由民主與法治。

根據歐洲價值安全政策中心（European ValuesCenter for Security Policy，EVC）的新聞稿，在民主倒退、威權主義崛起的全球地緣政治變局中，歐洲價值安全政策中心成立全球諮詢委員會（Global AdvisoryBoard），集結近20位不同領域的傑出專家，包括學術領袖、資深文職與軍職專業人士，以及國際知名智庫專家。

全球諮詢委員會成員在外交、國防、安全、經濟安全、跨大西洋關係與歐盟事務等領域皆具豐富專業，旨在以跨學科、跨區域的方式，共同應對當前全球挑戰。

除了捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová），委員會成員還有立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，另譯：藍柏吉斯）、德國前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）等國際重量級人物。

在安全與防務領域，成員包括台灣前參謀總長李喜明、澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行長巴錫（JustinBassi），以及加拿大前國防部戰略防務政策司司長加伯斯（Raquel Garbers）。

在印太與台灣研究方面，委員會成員包括台灣遠景基金會執行長賴怡忠、國立政治大學教授李瓊莉，以及日本東京大學經濟安全專家井形彬（Akira Igata）等。此外，成員還有美國、芬蘭、波蘭、斯洛伐克與捷克的多位學者，長期研究中國、俄羅斯、歐盟擴張與印太安全，進一步強化委員會的學術深度。

歐洲價值安全政策中心台灣辦公室（EVC TaiwanOffice）1月19日至24日接待艾達莫娃訪台，訪問主題為「朝向原則性務實主義：壓力下民主國家的連結與合作」。

艾達莫娃訪問期間，與外交部長林佳龍、立法院副院長江啟臣、陸委會官員、以及多位公民社會領袖會面交流，另也特別拜會前總統蔡英文。

總統賴清德頒贈艾達莫娃「特種大綬景星勳章」，表彰她在深化捷克與台灣關係上的傑出貢獻。

歐洲價值安全政策中心總部位於布拉格，2005年成立以來長期邀請專家提供政策分析與建議，提升公眾認知，捍衛自由民主與法治。