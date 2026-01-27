菲律賓總統小馬可仕罹患憩室炎 健康無虞暫減公開行程
菲律賓總統府表示，總統小馬可仕罹患憩室炎，健康情況並無大礙，但近日將依醫師建議減少公開行程，在馬拉坎南宮內處理公務。
菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近期將遵照醫師建議，在馬拉坎南宮辦公，行程以個人會議為主。
馬拉坎南宮（Malacanang Palace）是菲律賓總統的官邸與主要辦公地點。
卡斯楚強調，小馬可仕的身體狀況良好，但醫師建議他暫時放慢工作步調，以利休養。
小馬可仕21日因腹部不適送往醫院，被診斷出患有憩室炎。
根據醫療網站介紹，憩室炎是指食物顆粒或糞便卡在大腸壁上出現的小囊袋，也就是憩室中，引起發炎或出血現象。
另一方面，菲律賓眾議院26日正式將兩份針對小馬可仕的彈劾訴狀移交眾議院司法委員會審議，這兩份訴狀最近由一名律師及左翼政黨分別提出，指控小馬可仕違憲、吸毒及背叛公眾信任等罪名。
卡斯楚表示，相關彈劾嘗試不會影響小馬可仕履行職務、服務人民。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言