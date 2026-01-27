菲律賓總統小馬可仕罹患憩室炎 健康無虞暫減公開行程

菲律賓總統府表示，總統小馬可仕罹患憩室炎，健康情況並無大礙，但近日將依醫師建議減少公開行程，在馬拉坎南宮內處理公務。

菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近期將遵照醫師建議，在馬拉坎南宮辦公，行程以個人會議為主。

馬拉坎南宮（Malacanang Palace）是菲律賓總統的官邸與主要辦公地點。

卡斯楚強調，小馬可仕的身體狀況良好，但醫師建議他暫時放慢工作步調，以利休養。

小馬可仕21日因腹部不適送往醫院，被診斷出患有憩室炎。

根據醫療網站介紹，憩室炎是指食物顆粒或糞便卡在大腸壁上出現的小囊袋，也就是憩室中，引起發炎或出血現象。

另一方面，菲律賓眾議院26日正式將兩份針對小馬可仕的彈劾訴狀移交眾議院司法委員會審議，這兩份訴狀最近由一名律師及左翼政黨分別提出，指控小馬可仕違憲、吸毒及背叛公眾信任等罪名。

卡斯楚表示，相關彈劾嘗試不會影響小馬可仕履行職務、服務人民。