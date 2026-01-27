快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

太子集團董座陳志入籍文件涉造假 柬埔寨外交部：已註銷柬國國籍

中央社／ 台北27日電
圖為太子集團董事長陳志。（圖取自太子集團網頁princeholdinggroup.com）
圖為太子集團董事長陳志。（圖取自太子集團網頁princeholdinggroup.com）

中國媒體今天報導，柬埔寨外交部26日表示，太子集團董事長陳志已被撤銷柬埔寨國籍，這是依據柬國國籍法令中，有關入籍公民「被發現透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」的規定所作出。而將陳志遣返回中國，符合相關司法協助與法律合作程序。

界面新聞報導，柬埔寨外交部26日針對陳志案發布聲明，其中提到陳志的柬埔寨國籍已被撤銷。並強調這一決定係嚴格遵循柬國「國籍法」及「國籍法實施法令」相關規定。

該部表示，依據相關法律條文，若入籍柬埔寨公民被發現「透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」而取得柬埔寨國籍，柬國政府有權依法撤銷其國籍。

柬埔寨外交部提到，將陳志遣返中國的決定，係依據柬埔寨法律所作出，且符合相關司法協助與法律合作程序。此類行動彰顯柬方持續「致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動」。

根據柬埔寨媒體先前報導，柬埔寨內政部7日公告，指陳志先前所持有的柬埔寨國籍，已於2025年12月依據柬國「國籍法」，經柬埔寨國王頒令正式撤銷。

國籍法 柬埔寨 陳志 太子集團

延伸閱讀

檢調追太子集團豪宅洗錢 2度約談「和平大苑」持有人王蘭亭

太子集團陳志引渡大陸後 柬埔寨詐騙點境況如何？他嘆打擊僅「作秀」

太子集團陳志抓返北京後…陸公安部官員 赴柬埔寨推進電詐整治

住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

相關新聞

本月第2次！北韓疑似朝日本海發射彈道飛彈

韓聯社27日報導，南韓合同參謀本部表示，北韓當天朝東海（日本海）發射至少一枚不明飛行物。共同社同日報導，日本政府表示，北...

菲律賓總統小馬可仕罹患憩室炎 健康無虞暫減公開行程

菲律賓總統府表示，總統小馬可仕罹患憩室炎，健康情況並無大礙，但近日將依醫師建議減少公開行程，在馬拉坎南宮內處理公務

太子集團董座陳志入籍文件涉造假 柬埔寨外交部：已註銷柬國國籍

中國媒體今天報導，柬埔寨外交部26日表示，太子集團董事長陳志已被撤銷柬埔寨國籍，這是依據柬國國籍法令中，有關入籍公民「被...

英國首相時隔八年訪華 「非敵非友」的中英關係？

英國首相斯塔默（Keir Starmer）週二（1月27日）成為2018年時任英相特雷莎·梅（Theresa May）之後，首位訪華的英國首相。

倫敦「伊朗國際」揭血腥鎮壓 記者冒險播報真相

倫敦波斯語電視台「伊朗國際」（Iran International）的記者們最近全力投入伊朗報導，即使自身與家人都面臨威...

俄國菁英大學6.8萬獎金誘學生從軍 專家1觀察轟欺騙

俄羅斯媒體報導，一些俄國知名高等教育院校正提供豐厚獎金，來鼓勵學生從軍擔任非戰鬥職，但法律專家警告，這項招募行動利用欺騙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。