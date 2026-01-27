太子集團董座陳志入籍文件涉造假 柬埔寨外交部：已註銷柬國國籍
中國媒體今天報導，柬埔寨外交部26日表示，太子集團董事長陳志已被撤銷柬埔寨國籍，這是依據柬國國籍法令中，有關入籍公民「被發現透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」的規定所作出。而將陳志遣返回中國，符合相關司法協助與法律合作程序。
界面新聞報導，柬埔寨外交部26日針對陳志案發布聲明，其中提到陳志的柬埔寨國籍已被撤銷。並強調這一決定係嚴格遵循柬國「國籍法」及「國籍法實施法令」相關規定。
該部表示，依據相關法律條文，若入籍柬埔寨公民被發現「透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」而取得柬埔寨國籍，柬國政府有權依法撤銷其國籍。
柬埔寨外交部提到，將陳志遣返中國的決定，係依據柬埔寨法律所作出，且符合相關司法協助與法律合作程序。此類行動彰顯柬方持續「致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動」。
根據柬埔寨媒體先前報導，柬埔寨內政部7日公告，指陳志先前所持有的柬埔寨國籍，已於2025年12月依據柬國「國籍法」，經柬埔寨國王頒令正式撤銷。
