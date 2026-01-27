俄參謀總長視察烏東作戰部隊 稱在所有戰線持續進攻

俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（ValeryGerasimov）視察在烏克蘭東部作戰的部隊，並稱俄軍「沿所有戰線持續進攻」。

法新社報導，俄國國防部在社群媒體平台Telegram發文寫道，格拉西莫夫「視察了西部部隊群各編隊和單位執行作戰任務的進度」，但未透露視察的時間與地點等細節。

幾天前，阿拉伯聯合大公國才剛舉行由美國斡旋、俄烏談判代表參與的三方會談，旨在終結俄烏之間這場持續近4年的衝突。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的說法，下一輪會談預定2月1日舉行。

在俄國國防部公開的格拉西莫夫視察影片中，他表示俄軍「沿所有戰線持續進攻」。

他並稱，自今年初以來，俄軍已拿下17個地點及「超過500平方公里」的烏克蘭領土，且正朝札波羅熱市（Zaporizhzhia）推進。