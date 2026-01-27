英國首相時隔八年訪華 「非敵非友」的中英關係？

英國首相斯塔默（Keir Starmer）週二（1月27日）成為2018年時任英相特雷莎·梅（Theresa May）之後，首位訪華的英國首相。

據路透社報導，斯塔默此次為期3天的出訪將由數十名商界高層以及英國商務大臣同行，除了將在北京與中國高層會晤外，也將停留上海，隨後前往日本。

值得注意的是，斯塔默此次出訪正值英國與美國關係出現裂痕之際。美國總統川普早前以收購格陵蘭島爭端為由，揚言從2月1日起對英國和多個歐盟國家的商品額外加徵10%關稅。

倫敦國王學院「劉氏中國研究所」主任布朗（Kerry Brown）分析，對於英國而言，「中國或許不是盟友，但也不是敵人。」他指出，當前局勢與以往不同之處在於，在人工智慧、公共衛生和環境等全球議題上，倫敦的看法可能更接近北京非長期的盟友華盛頓。

斯塔默接受彭博社訪問時亦表示，「英國不必在美國和中國之間做出選擇。」他認為，英國能在不激怒川普，也不損害英美關係的情況下和習近平見面。

斯塔默稱，「我們與美國有非常密切的關係......我們也會在安全與防務方面維持這種合作......對中國視而不見、置之不理也不明智，畢竟中國是全球第二大經濟體，而且存在商機。」

不過斯塔默希望加強與中國的經濟和貿易聯繫，以強化英國經濟的說法也引來質疑。

英國智庫「中國戰略風險研究所」（China Strategic Risks Institute）政策主任古德曼（Sam Goodman）指出，迄今為止，英國試圖改善對中關係所獲得的經濟利益相當有限。

他認為，中國在英國的外國直接投資中只佔 0.2%，而美國則約佔三分之一；此外，英國去年賣到中國、以及從中國買來的商品和服務佔比也下滑，「本屆政府在中國問題上進行了大量密集接觸，而這次訪問真正的問題在於：此行究竟是為了什麼？是否有實質性的成果，能為英國經濟帶來有意義的成長？」

中英關係現狀

中英關係2010年代曾走過一段「黃金時代」，然而自2020年香港《國安法》實施以來，雙邊關係持續緊張。英國政府多次指控北京侵犯人權、涉嫌間諜與網路攻擊，並與其他西方國家一同質疑中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯。

自2024年斯塔默接任首相後，雙邊關係逐漸回暖，他在2024年11月的巴西G20峰會期間與習近平舉行會談，提及英國願意在氣候議題上和北京合作；去年12月，斯塔默也曾說，「不與中國接觸是失職。」但他也稱，中國崛起已對英國國家安全構成威脅，因此當前最重要的是與中國就其他領域形成更緊密的經濟合作關係。

值得注意的是，斯塔默訪問北京前夕，中國在倫敦興建「超級大使館」的計畫在延宕了數年後，於本月獲得英方批准。

英國多黨派議員此前曾要求政府駁回中國建造該使館的申請。反對人士擔心，新使館所在地靠近倫敦金融區以及關鍵數據電纜，可能會成為間諜活動的基地，另外也可能強化中國對海外異議人士的監控及打壓。

對此，英國政府發言人則回應，情報機構已有計畫「管理任何風險」。

談判桌上將出現哪些議題？

根據法新社報導，斯塔默週二會與企業高層組成的團隊同行，希望透過「英中企業家委員會」（UK-China CEO Council）推動英國企業發展。該委員會自2018年成立，在「黃金時代」曾促進雙方商界高層交流。

另外，斯塔默也可能提出香港媒體大亨黎智英的案件。黎智英去年12月在涉及香港《國安法》的案件中被判串謀罪成立，面臨最高終身監禁的刑期。

習近平與斯塔默也可能觸及烏克蘭議題，中國因與俄羅斯密切經濟往來而被指控支持俄羅斯入侵。

香港城市大學國際關係學者曾敬涵指出，此次訪問將代表中英關係轉向「可控的重新接觸，而非重新建立戰略信任」。他表示，雖然雙邊在氣候變化、貿易及人員交流方面可能取得進展，「具體成果可能仍相對有限」。

布朗則認為，如果此行能夠促成可觀的投資，同時避免落入重大的政治風險，斯塔默可能就會將其視為成功，「（英方）他們實際上要做的是承諾維持一致性，帶來更多可預期性。能做朋友的地方就做朋友，做不了朋友的地方就同意彼此保留分歧。」

【 本文章由德國之聲授權提供】