倫敦「伊朗國際」揭血腥鎮壓 記者冒險播報真相

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導
倫敦波斯語電視台「伊朗國際」（Iran International）的記者們最近全力投入伊朗報導。 法新社

倫敦波斯語電視台「伊朗國際」（Iran International）的記者們最近全力投入伊朗報導，即使自身與家人都面臨威脅，仍誓言「呈現伊朗抗議活動的真相」。

法新社報導，這家私人電視台位於倫敦西區一棟戒備森嚴的大樓內。在2022年，「伊朗國際」與英國廣播公司（BBC）的波斯語頻道一同被德黑蘭當局貼上「恐怖組織」標籤。

儘管如此，伊朗民眾依舊能透過衛星及私人VPN代碼收看此一頻道，即使伊朗當局在本月8日史無前例地封鎖全國通訊後，伊朗觀眾依舊收看不斷。

甚至有數以千計的伊朗民眾設法將血腥鎮壓影片傳送給「伊朗國際」，而電視台收到後經過查證，再陸續播出。也有許多人也寄來聲音檔或書面證詞，描述他們所目擊到的暴力事件。

資深記者法拉吉（Farnoosh Faraji）翻閱著一張張照片，其中畫面顯示成堆的屍體、男子背部中彈而亡、更有畫面顯示武裝部隊朝逃離的抗議者開槍射擊。

法拉吉是在2012年自伊朗逃亡，她說：「真的很可怕，一開始我都不敢相信，我還以為這些畫面可能是用AI生成的。」

身為數位新聞團隊一員，法拉吉整天都在分析這些血腥鎮壓影像。

電視台主播莫哈迪斯（Reza Mohaddes）表示：「我們對伊朗政權的殘暴程度感到震驚。怎麼會對自己的人民做出這種事？」

「伊朗國際」25日引述最新取得的機密文件，以及來自醫療機構和家屬說法作報導，指1月8日至9日鎮壓期間，至少有3萬6500人遭到安全部隊殺害。

「伊朗國際」發言人貝利（Adam Baillie）表示，電視台估計目前每週觀眾「很可能超過4000萬人次」。

貝利說：「在這裡工作需要極大勇氣，心理素質要夠堅強。」

他指出：「從我們開台以來，針對我們的威脅就不曾斷過，如今脅迫更升高到新的等級。」

莫哈迪斯最近就收到匿名電子郵件，威脅要殺害他，甚至說要炸毀辦公大樓。但他說，「伊朗國際」在2017年成立時，「本就是為播報真相、為伊朗人民發聲」。

莫哈迪斯表示：「我一點也不害怕。我們都是為了推翻這個殘暴政權而戰。」

伊朗

