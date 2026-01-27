中國正加大黃岩島部署 菲美完成2026年首度聯合巡航

快訊

中央社／ 馬尼拉27日專電

在中國持續加大南海海上力量部署之際，菲美兩國在爭議黃岩島海域完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，提升協同作戰能力，釋出訊號維護以法治為基礎的國際秩序。

菲律賓軍方今天發布新聞稿指出，這次MCA巡航由菲律賓武裝部隊（AFP）與美國印太司令部（USINDOPACOM）於25日至26日舉行，地點在「西菲律賓海」（WPS）黃岩島（亦稱民主礁）海域。

這是菲美今年首次MCA巡航，也是雙方自2023年11月啟動此機制以來的第11次。

菲律賓軍方表示，本次聯合巡航凸顯菲美聯盟的長久夥伴關係，並再次確認雙方共同承諾，即強化海上安全、提升協同作戰能力，以及在印太地區維護以法治為基礎的國際秩序。

此次聯合巡航，菲律賓軍方派出飛彈巡防艦魯納號（BRP Antonio Luna）、FA-50輕型戰機、A-29B超級巨嘴鳥攻擊機、AW-109反潛直升機；菲律賓海岸防衛隊也出動近海巡邏艦席蘭號（BRP GabrielaSilang）。

美國方面則動員飛彈驅逐艦芬恩號（USS JohnFinn）及MH-60R海鷹直升機參與。

雙方部隊進行的聯合巡航科目包括：定點海上補給（RAS）、行進中海上補給（RASAP）、水面作戰演練（SUWEX）、夜間編隊航行（NSIC）、攝影演習（PHOTOEX）以及「通過操演」（PASSEX）。

菲律賓軍方表示，此次聯合巡航進一步提升菲美盟軍之間的協調能力、戰術熟練度與相互瞭解，強化因應海上挑戰的整體準備。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，菲律賓援引聯合國海洋法公約（UNCLOS）主張黃岩島位於菲律賓專屬經濟海域之內。

根據菲律賓海岸防衛隊上週公布的2025年年度報告，在黃岩島周邊出現的中國海上力量明顯較前一年增加，包括軍艦、海警船及海上民兵船，且活動範圍逐步逼近呂宋島沿岸。

報告指出，中國海警船於2025年多次逼近至距菲律賓領海基線外僅20餘海里處，以強勢手段把菲律賓漁民從黃岩島傳統漁場驅離。

雙邊關係緊張之際 陸海警向菲方移交17名獲救船員

