敘利亞境內ISIS暴增5倍？伊拉克情報首長憂噩夢重演

伊拉克情報首長夏特里表示據他評估，敘利亞境內的伊斯蘭國（ISIS）戰士人數一年多內從約2000人暴增至1萬人，擔心當年ISIS建國盤據伊拉克1/3國土的噩夢重演。

華盛頓郵報指出，夏特里（Hamid al-Shatri）日前受訪時披露ISIS武裝分子人數暴增，但這項數字無法從美軍等其他管道核實；聯合國安理會最近報告稱截至去年8月，敘利亞與伊拉克境內合計的ISIS成員約3000人。

夏特里說：「這確實對伊拉克構成威脅，因為不論在敘利亞、伊拉克或世界任何地方，ISIS本質上都是同一組織，必然會再次嘗試找到立足點，發動攻擊。」身兼伊拉克負責敘利亞安全事務要角的夏特里，過去1年3度赴大馬士革見敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。

敘利亞東北部近期局勢變動劇烈，加深外界對ISIS捲土重來隱憂。敘利亞政府軍上週向東北推進，欲奪回這片長年庫德族盤據地區，交戰期間當地多座監獄混亂，數千被關押的ISIS成員趁機逃逸四散。雖然事後抓回不少人，但伊拉克政府仍快速部署數千名部隊加強敘利亞邊境防衛。

伊拉克對十幾年前約1/3領土遭ISIS奪占並成立所謂哈里發國帶來的毀滅性破壞餘悸猶存。ISIS恐捲土重來也讓伊拉克境內由伊朗支持的什葉派民兵再次找到動員理由，這支民兵當年雖參與對抗ISIS，但戰後美國一直施壓盼解除什葉派民兵武裝。

夏特里表示，過去一年加入敘利亞境內ISIS的武裝分子裡，包含曾與夏拉結盟的勢力。2024年底率兵推翻敘利亞長年執政阿塞德政權的夏拉，過去曾是蓋達組織分支的領導人，一些結盟勢力因夏拉上台後打壓而反目出走。

夏特里指出，他所估算的人數也包括從其他武裝組織轉投ISIS的成員，例如努斯拉陣線（Jabhat al-Nusra）與遜尼虔信者軍團（Ansar al-Sunna），此外ISIS也成功在阿拉伯部族中大量招募人員，尤其是在直到不久前仍由庫德族部隊控制的遜尼派地區。

伊拉克國家安全顧問委員會的官員賈亞希（Saeedal-Jayashi）表示，他認為敘利亞政府軍在東北部削弱庫德族部隊的行動是一場「災難」，不僅危及伊拉克安全，對國際釋出紊亂訊號。

盤據敘利亞東北多年的庫德族武裝力量「敘利亞民主軍」（SDF）當年在擊敗ISIS作戰裡曾與美軍密切合作，如今川普政府表明，美國不再支持SDF與敘利亞夏拉政府對抗。伊拉克庫德族示威者日前湧向位於阿比爾（Irbil）的美國領事館抗議華府拋棄敘利亞庫德族。

隨敘利亞原由庫德族控制地區的監獄安全出問題，伊拉克上週同意接收7000名曾被關押於當地的ISIS人員，並獲同意依伊拉克反恐法律審判。伊拉克方面表示，他們已從敘利亞接回超過2萬名被拘留的本國人，其中包括ISIS戰士的家屬。