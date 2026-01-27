快訊

菲律賓南部渡輪事故增至18死 失聯者下修至10人

中央社／ 馬尼拉27日專電
菲律賓南部昨天發生渡輪沉沒事故，菲律賓海岸防衛隊今天表示，死亡人數增至18人。 美聯社
菲律賓南部昨天發生渡輪沉沒事故，菲律賓海岸防衛隊今天表示，死亡人數增至18人。 美聯社

菲律賓南部昨天發生渡輪沉沒事故，菲律賓海岸防衛隊今天表示，死亡人數增至18人，但隨著乘客名單修正，失蹤人數下調至10人，搜救行動仍在持續進行中。

載有300多名乘客的渡船克爾斯汀3號（MV TrishaKerstin 3），昨天凌晨1時50分自三寶顏（Zamboanga）出發，在駛往蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo）途中翻覆。

海岸防衛隊發言人卡雅雅（Noemie Cayabyab）今天表示，經重新清點克爾斯汀3號船上人員名單，從原先通報的359人降至344人，包括317名乘客和27名船員。

在這344人當中，有316人獲救生還，18人不幸罹難，這意味著失蹤人數也從原先推算的25人降至10人。

卡雅雅說，沉船位置水深約76公尺，一般潛水員難以進行搜救作業，正在安排專業潛水員前往。

另一方面，交通部代理部長羅培茲（GiovanniLopez）今天在記者會上表示，遇事渡船所屬船公司自2019年以來已發生32起海上事故，政府已勒令停止營運，同時調查相關政府單位在安全規範執行上是否涉及疏失。

這家船公司旗下的另一艘渡船，2023年在海上著火，造成30人喪生。

羅培茲強調，目前搜救行動仍在持續進行，相關單位正把握時間，全力尋找仍然失蹤的乘客。

三寶顏市長歐拉索（Khymer Adan Olaso）在接受菲律賓媒體GMA電視台訪問時推測，船上運送的一輛卡車可能在遭遇強浪時脫離綁固裝置而位移，進而造成船體傾斜。

歐拉索的妻子是船公司的所有人之一。

根據菲律賓媒體報導，部分生還者投訴，克爾斯汀3號船上救生衣數量不足，且部分已損壞；另一名生還者表示，船上警鈴沒有觸發，他是被其他船客的呼喊聲驚醒，不久就開始沉入冰冷的海水裡。

菲律賓海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）昨天強調，克爾斯汀3號沒有超載，根據往年經驗，因天候與海象關係，每年12月至次年1月是菲律賓發生船隻事故最多的時期。

