日本眾院選舉聚焦物價 朝野競相提出調降消費稅

日本眾議院選舉今天公告。朝野競相提出「調降消費稅」當作因應物價上漲的政策。日媒分析，各黨之間消費稅政見差異不大，但是減稅後的替代財源處於不透明的狀態。

「日本經濟新聞」、日本放送協會（NHK）報導，消費稅是日本年金、醫療、長照、育兒支援等用於社會保障不可或缺的穩定財源。

●自民黨罕見觸及調降消費稅 追隨在野主張

自民黨與日本維新會（下稱為維新會）去年10月簽署的聯合執政協議，明確記載「將評估以兩年為限，不課徵消費稅，並研議相關立法」。

自民黨在這次選舉公約重申上述政策，且計劃加速評確保相關財源與進程等細節；維新會的公約也是計劃以兩年為期限，把食品消費稅歸零。

自民黨內部去年曾在參議院選舉討論過消費稅。當時，在野黨主張調降消費稅，自民黨則主張以發放補助金因應物價上漲，持反對立場。自民黨在參院敗選後的檢討報告中回顧，「物價對策未能打動國民，爭點設定也未奏效。」

報導分析，自維聯盟迎戰眾議院選舉，傾向支持減少消費稅，意在減少朝野之間的政策對立。

由立憲民主黨與公明黨成立的新黨「中道改革聯合」的基本政策明確記載「食品消費稅永久性歸零」，並且計劃新設官方基金等，作為減稅後的財源。

另一個在野黨國民民主黨則主張在實質薪資成長之前，把消費稅率調降到5%；其他在野黨令和新選組、參政黨、社民黨、共產黨也認同廢除消費稅；保守黨傾向把食品消費稅率降為0%。

●財源難掌握 金融市場憂心加劇

日本朝野皆傾向減稅的情況下，金融市場的憂慮不斷升高。若食品消費稅降為零，估計每年將減少約5兆日圓稅收。若在尚未建立穩定財源的狀況下先行減稅，恐使支撐社會保障的消費稅收入出現重大缺口。

日本首相高市早苗提到財源曾表示，「可考慮全面檢討歲出與歲入」。雖然展現不依賴赤字國債的立場，但要籌措5兆日圓並非易事。

中道改革聯合雖然有提出確保財源的具體方式，但是能否透過官方基金確保每年5兆日圓，也是未知數。

●高市主張「不依賴特例公債」當作減稅財源

高市19日召開記者會時明確表示，「將加速評估」以兩年為期，不課徵食品消費稅的政策，且計劃在之後成立的「國民會議」討論財源與詳細日程等。

高市23日告訴「日本經濟新聞」，針對消費稅減稅的財源表明，「不依賴特例公債」。她強調，「僅限食品且為期兩年。必須正確地向市場傳達這項訊息。」

對於近期長期利率的動向，高市認為「不僅是日本，全球市場都出現相當大的波動」。她強調，「政府重要的是要正確傳達，我們在考量財政的可持續性。」