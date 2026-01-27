美議員團突訪阿根廷南部門戶 當地反對黨質疑意圖

阿根廷反對黨今天批評美國國會議員團突訪國境南方，有南極門戶之稱火地島首府烏斯華雅（Ushuaia），認為此舉顯示華盛頓恐對此區域有興趣。

法新社報導，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）向來是美國總統川普（Donald Trump）親密盟友，美國政府飛機未經事先宣布即抵達烏斯華雅，反對黨懷疑米雷伊是否意圖與美國在當地建立聯合海軍基地。

美國駐阿根廷大使館證實，這架飛機載有來自眾議院能源與商業委員會（House Energy and CommerceCommittee）的兩黨代表團，但大使館並未公布成員姓名。

據當地媒體報導，美國議員一行係搭乘美國空軍波音C-40 Clipper型飛機前往巴塔哥尼亞（Patagonia）區域的這座城市。

大使館表示，議員與政府官員及重要利害關係人會面，討論包括環境、礦業與廢棄物管理、關鍵礦物加工、公共衛生與醫療安全等議題。

火地島（Tierra del Fuego）法務官員福薩托（Emiliano Fossatto）向Radio 10電台表示，這次訪問造成相當多「不確定性」，且未與地方當局在事前或事後溝通。

福薩托補充說：「烏斯華雅港的地理位置很重要；它是通往南極的門戶…是一條商業與觀光水道，因此這次訪問肯定可能有其他動機。」

阿根廷反對派參議員羅培茲（Cristina Lopez）在社群平台X要求政府解釋。她宣稱：「火地島不是外國軍事基地。」

米雷伊自2023年12月上台以來，已接待2名美軍南方司令部（US Southern Command）首長造訪烏斯華雅：2024年的李察遜（Laura Richardson）與去年霍爾西（Alvin Holsey），兩人皆參觀了自2022年起興建的綜合海軍基地。

不過，米雷伊政府否認美國參與基地相關計畫。

米雷伊前任是左傾的費南德茲（AlbertoFernandez），李察遜亦曾在費南德茲任內訪問過阿根廷。