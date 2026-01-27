辯方稱認知退化 國際刑事法院仍裁定杜特蒂適合出庭
國際刑事法院（ICC）今天表示，法官裁定，前菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）身體狀況適合出席審前聽證，並將於2月23日舉行確認指控聽證會。
杜特蒂因在其發動的毒品戰爭期間涉嫌謀殺而被關押在海牙，辯方表示，杜特蒂因認知能力退化無法接受審判。
法官在聲明中指出，獨立醫療專家的報告認定，杜特蒂能夠理解案件內容，並參與相關法律程序。法官並重申，認定被告是否適合參與訴訟，只需其對程序有基本理解，而非必須處於最佳運作狀態。
法官表示：「本庭在法律上確認，杜特蒂先生能有效行使訴訟權利，因此適合參與審前程序。」
國際刑事法院很少判定嫌疑人（即使是高齡者）完全不適合受審，儘管先前有過數名被告提出申請，但國際刑事法院從未判定過任何嫌疑人不適合受審。
杜特蒂於2016年至2022年間擔任菲律賓總統，去年3月被捕後押送至海牙。
杜特蒂的辯護律師考夫曼（Nicholas Kaufman）在聲明中表示，辯方對法院拒絕其提出自有醫療證據，並無法在庭上質疑相關醫療結論感到失望。
