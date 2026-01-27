快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日出席日本記者俱樂部政黨領袖座談。歐新社
聯合國安全理事會26日召開法治主題會議，中國駐聯大使傅聰再度批評日相高市早苗「台灣有事」答詢是干涉他國內政。日本駐聯大使山崎和之對此反駁，並嗆聲「中國應做出有助世界穩定的發言」。另一方面，高市26日受訪再度說明日本對台灣有事的應對，提及若美軍在區域內陷入交戰，「日本無所作為逃走，則日美同盟將瓦解」。

NHK報導，聯合國安理會26日召開法治主題會議，傅聰再度砲轟高市的「台灣有事」說法，稱這是「對中國內政的露骨干涉，背離日本作為戰敗國的國際義務」等，重申自去年底以來的相同批評。

對此，山崎表示，針對「中國大使對日本作出毫無根據的發言」感到遺憾，並反嗆「中國應該做出有助於世界穩定的正確發言」。

山崎接著強調並呼籲各國，日本戰後始終奉行和平路線，並以法治為基礎的多邊機制為核心，長期為國際社會的和平與繁榮做出難以估量的貢獻。

另一方面，日本經濟新聞27日報導，高市26日受訪朝日電視台（TV Asahi）節目，再度說明日本對台灣發生危機的緊急應對。談到日美展開聯合行動撤離在台日僑的可能性，她表示，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

高市並補充，「會在現行法律範圍內，綜合判斷當地正在發生的各種情勢，作出應對」。

高市去年11月拋出「台灣有事」答詢，引發中國強烈不滿並陸續祭出多項反制，中國外交部26日再度呼籲民眾春節期間暫赴日本。

當上網也是一種特權：解析伊朗全面斷網手段

從2025年底延續至今的伊朗人民大規模示威已接近1個月，，由於伊朗當局在2026年初實施全面斷網並封鎖通信，使得具體傷亡數字和運動現況更加難以釐清。這次的斷網，可謂是伊朗神學政權集大成之作，也是技術最先進、網路用戶最難穿透封鎖的一次，不只將伊朗網路徹底與全球脫鉤，還要讓伊朗各地呈現數位孤島化的狀態。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

中日聯合國又槓上！日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

聯合國安全理事會26日召開法治主題會議，中國駐聯大使傅聰再度批評日相高市早苗「台灣有事」答詢是干涉他國內政。日本駐聯大使...

加州擬公投億萬富豪課稅 州長反對、谷歌創辦人也出走

加州一個工會正在推動公投案，準備對身價逾10億美元的富豪課徵一次性5%財富稅。這項公投案能否成案還不確定，但谷歌創辦人佩吉與布林已將多家公司與投資遷出加州，引發外界對「富豪出走」的關注。

美軍林肯號航艦打擊群抵中東 伊朗警告外界勿介入

美國軍方今天表示，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群已抵達中東；伊朗方面則警告外界勿介入...

不滿瑞士酒吧火災店主獲釋 義總理要求兩國聯合調查

瑞士酒吧跨年火災案的店主獲釋，引起義大利政府強烈不滿，日前召回駐瑞士大使柯納多抗議。義國總理梅洛尼今天升高壓力，強調讓柯...

