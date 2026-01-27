日本眾院選舉公告 12天短期決戰展開

快訊

中央社／ 東京27日專電

日本第51屆眾議院選舉今天正式公告，2月8日投開票。這是自民黨與日本維新會組成聯合政權後的首次國政選舉，被視為具有「政權選擇」意義的重要一役。

時事通信社報導，日本首相高市早苗將這次選舉定位為檢驗聯合執政正當性的關鍵機會。選戰主要爭點包括物價上漲對策、消費稅減稅以及外國人政策等。執政陣營能否維持眾院過半數233席，成為最大焦點。

自民黨總裁高市早苗與日本維新會代表吉村洋文今天上午在東京秋葉原站前共同發表首場街頭演說。中道改革聯合共同代表野田佳彥則選擇在青森縣弘前市發聲，國民民主黨代表玉木雄一郎於東京新橋站前向選民爭取支持。

這次眾院選舉是自石破茂政權於2024年10月以來首次舉行。儘管眾議院4年任期尚餘2年9個月，高市仍以「有必要接受選民評判」為由，於23日決定解散眾議院。從解散到投開票僅16天，成為戰後最短的選舉時程。

高市明確表示，將「執政黨是否維持過半數」作為勝敗標準，若未達標將「退陣」（辭職）。自民黨在前次眾院選舉以及2025年參議院選舉中接連失利，此次選舉被視為力圖反轉的關鍵戰役。

在野陣營方面，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」等政黨，正全面挑戰執政聯盟。野田佳彥提出以成為「國會第一大黨」為目標，力拚擴大席次；國民民主黨與參政黨則希望延續先前在參議院選舉中大幅成長的氣勢。

這次眾議院選舉將在289個小選區與176席比例代表中，合計爭奪465席。公示前各黨席次分布為：自民黨198席、中道改革聯合172席、日本維新會34席、國民民主黨27席。

