快訊

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

曾被疑復合藍正龍？周幼婷獨陪兒參賽 2026年正式復出

三星手機又爆炸！Galaxy S25+半夜充電起火 官方認了願意賠償

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市今天（27日）開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過1%。美聯社
南韓股市今天（27日）開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過1%。美聯社

儘管美國總統川普揚言將把對南韓商品的關稅稅率從15%提高至25%，南韓股市今天（27日）開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過1%，市場觀察人士指出，川普為韓股帶來「逢低買進」的機會。

南韓基準指數Kospi一度下跌多達1.2%，隨後收復失土並轉而上漲達1.44%，收復5,000點大關，報5,020點。汽車股跌勢較重，反映受關稅影響，現代汽車盤中跌1.3%，成為拖累大盤的主要個股之一，而三星電子則由黑翻紅，上漲約1%。

川普周一突然威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。他說，新的關稅稅率將適用於汽車、木材、藥品，以及「所有其他對等關稅」。目前，半導體大致上被排除在川普所謂的「對等關稅」之外。根據現有協定，美國目前對南韓產品課徵15%的關稅。

北韓近年多次試射導彈，但南韓股民總是穩若泰山，韓股指數通常不受影響。這一回川普又啟動對南韓的關稅威脅，但南韓股民認定川普最終又會上演「TACO」戲碼（川普總是臨陣退縮），鮮少完全落實這類強硬表態。

KB證券董事總經理Peter Kim表示：「全球市場對川普的強硬言辭已愈來愈麻木，因此他的關稅威脅必須進一步升高、且持續更久，才會對市場產生實質影響。」「與全球其他日益升高的地緣政治風險相比，25%的關稅幅度幾乎只是小巫見大巫。」

其他分析師也認為川普的關稅威脅只是一種談判策略。Allspring全球投資組合經理Gary Tan表示：「任何修正幅度可能都不會太深，因為市場對關稅相關消息的抗壓性正在提高。」「我們認為這更像是一種談判策略，目的是加快南韓對美投資的腳步。美國將南韓視為亞洲的長期戰略夥伴。」

Lombard Odier新加坡資深總體策略師Homin Lee也說，「我們暫時假設，這是既有談判模式的一環，先以吸睛的強硬動作開場，最終以較不激烈的結果收尾」。

此外，韓股大盤走強，也反映了即便是被川普點名的汽車等產業，對南韓基準指數的重要性仍遠不及科技巨頭。Kospi指數今年來上漲18%，大幅領先標普500指數的1.5%漲幅，主要受惠於全球AI熱潮。

南韓

延伸閱讀

移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離

川普與巴西總統通話 聚焦委內瑞拉與和平理事會

施壓南韓國會 川普威脅對韓關稅由15%增至25%

移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

相關新聞

委內瑞拉改革石油產業 預估2026年外資增加55%

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，委國政府計畫改革石油產業，鬆綁國家限制，吸引更多外...

澳幣兌美元逼近三年最高 專家看好升息前景

澳幣兌美元匯價正朝著三年來的最高點上漲，今（27）日早盤雖微幅回落，但截至周一已經連續六個交易日攀升。澳幣表現強勁主因在...

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

儘管美國總統川普揚言將把對南韓商品的關稅稅率從15%提高至25%，南韓股市今天（27日）開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反...

不只抗通膨 金價衝破5,100美元凸顯黑天鵝時代的避險共識

國際金價持續創新高，驅動力不在通膨預期或利率走向，而是投資人對風險認知的根本性轉變。

大賣空貝瑞要炒熱迷因股？ 他一喊買進這檔 股價就狂噴8%　

迷因股經典代表遊戲驛站（GameStop）股價在周一盤中一度狂飆超過8%，原因是因電影《大賣空》而聲名大噪的基金經理人貝...

金價要衝到哪？ 法興銀估年底6,000美元 銀價暴衝14%冷靜後恢復漲勢

國際金價周一（26日）漲破5,100美元以上的創紀錄水準後，今天盤初維持在5,000美元的高檔；白銀走勢狂暴，在周一一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。