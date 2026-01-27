南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

儘管美國總統川普揚言將把對南韓商品的關稅稅率從15%提高至25%，南韓股市今天（27日）開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過1%，市場觀察人士指出，川普為韓股帶來「逢低買進」的機會。

南韓基準指數Kospi一度下跌多達1.2%，隨後收復失土並轉而上漲達1.44%，收復5,000點大關，報5,020點。汽車股跌勢較重，反映受關稅影響，現代汽車盤中跌1.3%，成為拖累大盤的主要個股之一，而三星電子則由黑翻紅，上漲約1%。

川普周一突然威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。他說，新的關稅稅率將適用於汽車、木材、藥品，以及「所有其他對等關稅」。目前，半導體大致上被排除在川普所謂的「對等關稅」之外。根據現有協定，美國目前對南韓產品課徵15%的關稅。

北韓近年多次試射導彈，但南韓股民總是穩若泰山，韓股指數通常不受影響。這一回川普又啟動對南韓的關稅威脅，但南韓股民認定川普最終又會上演「TACO」戲碼（川普總是臨陣退縮），鮮少完全落實這類強硬表態。

KB證券董事總經理Peter Kim表示：「全球市場對川普的強硬言辭已愈來愈麻木，因此他的關稅威脅必須進一步升高、且持續更久，才會對市場產生實質影響。」「與全球其他日益升高的地緣政治風險相比，25%的關稅幅度幾乎只是小巫見大巫。」

其他分析師也認為川普的關稅威脅只是一種談判策略。Allspring全球投資組合經理Gary Tan表示：「任何修正幅度可能都不會太深，因為市場對關稅相關消息的抗壓性正在提高。」「我們認為這更像是一種談判策略，目的是加快南韓對美投資的腳步。美國將南韓視為亞洲的長期戰略夥伴。」

Lombard Odier新加坡資深總體策略師Homin Lee也說，「我們暫時假設，這是既有談判模式的一環，先以吸睛的強硬動作開場，最終以較不激烈的結果收尾」。

此外，韓股大盤走強，也反映了即便是被川普點名的汽車等產業，對南韓基準指數的重要性仍遠不及科技巨頭。Kospi指數今年來上漲18%，大幅領先標普500指數的1.5%漲幅，主要受惠於全球AI熱潮。