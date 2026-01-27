法國國民議會通過法案 擬禁15歲以下使用社群媒體
由於對網路霸凌和心理健康風險的擔憂日益增加，法國國會下議院「國民議會」今天投票支持一項法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。
法案提議禁止15歲以下青少年使用社群網路，以及嵌入於其他平台內的「社群網路功能」，這反映出公眾對於社群媒體對未成年人影響的憂慮正在上升。
議員以116票贊成、23票反對通過該法案，接下來法案將送交參議院審議，之後再回到下議院進行最終表決。
法國總統馬克宏指出，社群媒體是導致青少年暴力行為的因素之一。
澳洲去年12月正式實施全球首例針對16歲以下族群的社群媒體禁令，涵蓋Facebook、Snapchat、TikTok及YouTube等平台，馬克宏敦促法國起而效尤。
馬克宏希望禁令趕在9月新學年開始前生效。
中間派議員米勒（Laure Miller）在向議會介紹法案時表示：「透過這項法律，我們為社會劃下一條明確界線，並指出社群媒體並非無害。」
「我們的孩子閱讀得更少、睡得更少，彼此比較得卻更多，這是一場為自由思想而戰的戰爭。」
英國、丹麥、西班牙和希臘等國也正在研究澳洲的社群媒體禁令。
歐洲議會（European Parliament）呼籲歐洲聯盟（EU）為兒童使用社群媒體設定最低年齡限制，但是否實施年齡門檻仍由各會員國自行決定。
在法國，限制未成年人使用社群媒體獲得廣泛的政治與民意支持。
