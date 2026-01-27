英相施凱爾訪中前夕：看好中英經貿合作 不在美中之間選邊

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英相施凱爾。歐新社
英國首相施凱爾表示，英國不必在美、中之間做出選擇，他在本周啟程訪問中國大陸之前宣揚將為英國企業帶來「重大機遇」。

施凱爾周一接受彭博採訪，否認他以犧牲英國與最親密盟友關係為代價，來強化與中國的聯繫。這是英相八年來首次訪中，在他之前，加拿大總理卡尼也率團出訪，引發美國總統川普的關稅威脅。

施凱爾在唐寧街10號表示：「我經常被要求在國家之間作出選擇，但我不會這麼做。我記得在推進美英貿易協議時，所有人都告訴我必須在美國和歐洲之間作出選擇，而我回答『我不會作這種選擇』。」

此行兌現工黨在競選時提出的重塑因香港問題、新冠疫情以及間諜指控而受挫的中英關係。近幾個月，施凱爾政府一直試圖緩和雙方分歧以便為此次訪問鋪路，包括上周批准中國在倫敦新建大使館的爭議性計畫。

施凱爾堅稱英國可以在不激怒川普、也不損害與美國關係的情況下，與中國國家主席習近平會面，否認對待中美兩國需作取捨。他明確表示不打算發出與加拿大總理卡尼類似的訊號，後者上周在達沃斯論壇敦促中等國家團結起來，抵抗咄咄逼人的超級大國的脅迫。

施凱爾說：「我們與美國保持非常緊密的關係，我們當然希望如此，並將在安全和防務領域繼續維持這種合作關係。同樣地，面對中國這個全球第二大經濟體以及其中蘊含的商業機遇，選擇視而不見並不明智。」

他選擇淡化在國家安全或人權問題上的分歧，例如中國以勾結外國勢力為由關押有英國籍的前報業大亨黎智英。

施凱爾表示，本周在與包括習近平在內中國領導人會晤時將提出這些關切，但顯然經濟關係會置於優先位置。他在訪問北京和上海期間將帶領約60位來自企業、大學和文化機構的負責人隨行。他說：「他們都明白其中蘊含的機遇，這並不意味在國安上妥協，恰恰相反。」

施凱爾 英國

相關新聞

加總理稱無意與中談自貿 川普續嘲諷「中國正接管加國」

加拿大總理卡尼廿五日說，無意與中國大陸達成自由貿易協定。但美國總統川普同日持續批評加國，聲稱加國正遭大陸接管。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗廿六日首度表明，預定二月八日舉行的眾議員大選，若該黨與日本維新會組成的執政聯盟未能過...

波蘭總統晤沙國外長 擴大石油供應與國防投資達共識

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）26日在華沙總統府接見沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin ...

北海高峰會登場 10國簽署漢堡宣言強化風電合作

北海高峰會今天在德國漢堡（Hamburg）登場，峰會第一天，與會10國能源部長共同簽署「漢堡能源宣言」，宣示把北海打造成...

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

有日本人認為，女性因結婚辭職的「壽退社」是不再使用的死語，這個結論，一半對、一半不對。過去日本六成以上是家庭主婦，現在比例剩不到三成，女性婚後繼續工作已是常態。但是專家又發現，壽退社現象還在，只是男女逆轉，結婚以後離職的男性增加。

