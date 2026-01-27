不滿瑞士酒吧火災店主獲釋 義總理要求兩國聯合調查

快訊

中央社／ 羅馬26日專電
瑞士滑雪勝地的「星座酒吧」在跨年狂歡中傳出悲劇，大火造成40人死亡、115人受傷。圖為警方在現場勘驗。（美聯社）
瑞士酒吧跨年火災案的店主獲釋，引起義大利政府強烈不滿，日前召回駐瑞士大使柯納多抗議。義國總理梅洛尼今天升高壓力，強調讓柯納多返回瑞士的「前提條件」是兩國司法機關能有效合作，並立即成立聯合調查小組。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生嚴重火災，造成超過40人死亡，多人重傷，死者包括6名義大利青少年。事故酒吧遭質疑在安全設施與定期檢驗方面有多項疏失，義大利受害家屬強烈要求究責。

義大利總理府今天發布新聞稿指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）在總理府接見了駐瑞士大使柯納多（Gian Lorenzo Cornado）。柯納多日前被義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）召回羅馬，原因是瑞士司法單位裁定釋放瑞士酒吧火災案的店主莫瑞提（Jacques Moretti）。

義大利總理府副秘書長蒙塔瓦諾（AlfredoMantovano）、義大利檢察總長桑杜立（GabriellaPalmieri Sandulli）也出席此次會晤。

義大利總理府表示，會中決定，柯納多返回瑞士的前提條件是兩國司法機關之間建立有效的合作，並立即成立聯合調查小組，盡快查明2026年元旦瑞士酒吧火災悲劇的責任歸屬。

瑞士司法單位日前裁定，瑞士酒吧火災案店主莫瑞提在繳納保釋金後可居家監禁。義國總理梅洛尼24日發表嚴厲書面聲明，怒批此決定「令人憤慨」，譴責釋放莫瑞提是一項嚴重的冒犯，是對遇難者家屬和仍在住院治療者的二度傷害。

義國外長塔加尼警告，莫瑞提有逃亡可能，義國政府並質疑瑞士司法單位對這起火災案的調查「漏洞百出」。

