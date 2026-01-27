北海高峰會登場 10國簽署漢堡宣言強化風電合作

北海高峰會今天在德國漢堡（Hamburg）登場，峰會第一天，與會10國能源部長共同簽署「漢堡能源宣言」，宣示把北海打造成歐洲最大清潔能源樞紐，透過跨國離岸風電與海上電網整合，強化能源安全、提升歐洲再生能源產業競爭力。

第三屆北海高峰會（North Sea Summit）由德國主辦，總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天在漢堡港口迎接挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）、荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）等北海國家領袖，並與多國代表在峰會上共同簽署「漢堡能源宣言」。

根據德國政府公布的宣言書，在氣候變遷加劇、全球競爭升高與地緣政治動盪下，北海離岸再生能源被視為確保歐洲電力供應穩定、降低對外能源依賴的重要支柱。

然而近年因融資成本上升、設備價格走高及電力需求前景不明，離岸風電投資動能放緩，各國因此主張，必須從以國家為主的開發模式，轉向跨國整合的區域合作。

比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威、冰島及英國等北海周邊與相關國家，長期透過北海能源合作機制（NSEC）協調離岸風電與海上電網規劃，「漢堡能源宣言」則是在既有合作基礎上，進一步把跨國合作目標具體化。

宣言指出，峰會將積極推動北海區域離岸風電跨國擴建、氫能市場發展，以及建立高效、互聯互通的海上能源基礎設施。

目前德國外海有約1600座風力發電機，但整個北海地區離岸風電裝置容量仍僅約3500萬瓩。北海沿岸國家希望在2050年前提升至3億瓩。

其中至少1/3、約1億瓩，將透過跨國合作計畫完成；作為第一階段目標，各國已規劃在2030年代推動約2000萬瓩的跨境合作案，讓多國電網提早整合。

所謂跨國合作，是指離岸風場與海底電纜同時連接2個以上國家的電網，或跨境併網的離岸風電場。這類混合式設計可讓電力在不同國家間靈活流動，提高整體電網穩定度，也有助降低用電成本。

宣言也提到，部分風電專案未來將結合海上製氫設施，把風電轉為氫能儲存與運輸，供應鋼鐵、化工等難以減碳的產業使用。

北海高峰會的成立與近年歐洲能源危機有關，首屆峰會正值俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲能源供應受衝擊之際，此後北海沿岸國家透過此峰會強化北海再生能源發展與合作，提升歐洲能源安全與自主。