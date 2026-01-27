快訊

波蘭總統晤沙國外長 擴大石油供應與國防投資達共識

中央社／ 華沙26日專電
波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）(左)26日在華沙總統府接見沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王(右)。 歐新社
波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）26日在華沙總統府接見沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王，雙方達成具體共識，將進一步擴大沙國對波蘭的原油供應量，並開啟國防工業與現代技術的深度投資。

納夫羅茨基表示，這場會晤已將雙方關係提升至戰略夥伴高度，未來波蘭將積極參與沙國「2030願景」計畫，並受邀於近期出訪利雅德，以落實各項合作協議。

根據波蘭通訊社（PAP）報導，這場會晤的核心結論在於鞏固波蘭的能源韌性。隨著波蘭全面取代俄羅斯能源，沙烏地阿拉伯已成為其原油採購的主要來源，雙方計畫透過長期合約確保供應穩定。

此外，雙方代表也針對國防工業出口達成初步行動架構，波蘭先進的軍事裝備與農業技術將有機會輸出沙國。納夫羅茨基對此強調，這不僅是貿易合作，更是兩國共同建立全球安全網絡的具體行動。

報導中表示，在地緣政治調停方面，兩國也達成外交協作共識。納夫羅茨基讚賞沙烏地阿拉伯在俄烏戰爭中所展現的調停實力，雙方承諾將在未來國際和平論壇中保持密切溝通，共同應對戰爭導致的全球糧食與安全危機。

費瑟親王也表達了對波蘭戰略地位的重視，雙方一致認同東歐與中東的穩定互為因果。

波蘭總統府官員指出，這次會晤的實質行動成果，標誌著納夫羅茨基正透過加強與能源大國的聯繫，建構超越傳統地緣限制的「韌性外交」。這場外交突破不僅為波蘭經濟轉型注入新動力，也為波蘭在國際政治舞台上爭取到了更多與「全球南方」（GlobalSouth）國家對話的籌碼。

加總理稱無意與中談自貿 川普續嘲諷「中國正接管加國」

加拿大總理卡尼廿五日說，無意與中國大陸達成自由貿易協定。但美國總統川普同日持續批評加國，聲稱加國正遭大陸接管。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗廿六日首度表明，預定二月八日舉行的眾議員大選，若該黨與日本維新會組成的執政聯盟未能過...

波蘭總統晤沙國外長 擴大石油供應與國防投資達共識

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）26日在華沙總統府接見沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin ...

北海高峰會登場 10國簽署漢堡宣言強化風電合作

北海高峰會今天在德國漢堡（Hamburg）登場，峰會第一天，與會10國能源部長共同簽署「漢堡能源宣言」，宣示把北海打造成...

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

有日本人認為，女性因結婚辭職的「壽退社」是不再使用的死語，這個結論，一半對、一半不對。過去日本六成以上是家庭主婦，現在比例剩不到三成，女性婚後繼續工作已是常態。但是專家又發現，壽退社現象還在，只是男女逆轉，結婚以後離職的男性增加。

