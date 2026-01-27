波蘭總統晤沙國外長 擴大石油供應與國防投資達共識

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）26日在華沙總統府接見沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王，雙方達成具體共識，將進一步擴大沙國對波蘭的原油供應量，並開啟國防工業與現代技術的深度投資。

納夫羅茨基表示，這場會晤已將雙方關係提升至戰略夥伴高度，未來波蘭將積極參與沙國「2030願景」計畫，並受邀於近期出訪利雅德，以落實各項合作協議。

根據波蘭通訊社（PAP）報導，這場會晤的核心結論在於鞏固波蘭的能源韌性。隨著波蘭全面取代俄羅斯能源，沙烏地阿拉伯已成為其原油採購的主要來源，雙方計畫透過長期合約確保供應穩定。

此外，雙方代表也針對國防工業出口達成初步行動架構，波蘭先進的軍事裝備與農業技術將有機會輸出沙國。納夫羅茨基對此強調，這不僅是貿易合作，更是兩國共同建立全球安全網絡的具體行動。

報導中表示，在地緣政治調停方面，兩國也達成外交協作共識。納夫羅茨基讚賞沙烏地阿拉伯在俄烏戰爭中所展現的調停實力，雙方承諾將在未來國際和平論壇中保持密切溝通，共同應對戰爭導致的全球糧食與安全危機。

費瑟親王也表達了對波蘭戰略地位的重視，雙方一致認同東歐與中東的穩定互為因果。

波蘭總統府官員指出，這次會晤的實質行動成果，標誌著納夫羅茨基正透過加強與能源大國的聯繫，建構超越傳統地緣限制的「韌性外交」。這場外交突破不僅為波蘭經濟轉型注入新動力，也為波蘭在國際政治舞台上爭取到了更多與「全球南方」（GlobalSouth）國家對話的籌碼。