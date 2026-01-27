英相施凱爾即將訪中之際 傳中國駭入英官員手機數年

英國首相施凱爾本週將訪問中國，英國「每日電訊報」今天援引美國情報界消息來源報導，中國在2021至2024年曾駭入歷任首相幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。

每日電訊報（Daily Telegraph）獨家報導，2021至2024年期間，受北京當局支持的駭客曾以強生（BorisJohnson）、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（RishiSunak）等歷任首相最親近的幕僚及其他政府官員為下手目標。目前不清楚這3位首相的手機是否也曾遭駭。

一名消息來源告訴「每日電訊報」，中方的駭客攻勢「直入（英國）首相府核心」。報導指涉的是中國的「鹽颱風」（Salt Typhoon）網路間諜行動。

美方消息來源告訴「每日電訊報」，「鹽颱風」行動仍在進行。這意味現任首相施凱爾（Keir Starmer）及其幕僚也有可能遭駭。英國政府婉拒對報導置評。

英國「泰晤士報」（The Times）隨後報導，2021至2024年在英國政府任職的高階消息人士未證實「每日電訊報」相關報導內容。

英國情報和安全事務圈消息來源告訴「泰晤士報」，眾所周知，英國的電信系統是中方下手目標，但沒有證據顯示「鹽颱風」在英國曾成功達成目的。

一名英國前中央政府官員表示，即便曾駭入英國官員手機，中方也無法取得英國官方機敏資訊，因為官員使用手機時即必須預設，手機可能遭駭客侵入，因此官員不應以手機討論或分享機敏資訊，除非是透過安全的政府網路系統。

根據已可見於媒體的資訊，施凱爾近日將啟程訪中，隨行高階官員預計包含曾分別於去年9月和1月訪中的商貿大臣凱爾（Peter Kyle）和財政大臣里夫斯（Rachel Reeves），商業代表團則涵蓋金融、生物科技、汽車等領域的英國大型指標企業。這將是繼2018年時任首相梅伊（Theresa May）之後，睽違8年再度有現任英國首相訪中。

儘管至倫敦時間26日晚間英、中官方仍未正式宣布施凱爾訪中行程，中國駐英大使鄭澤光已透過媒體投書，歡迎施凱爾訪中。

鄭澤光在今天刊登於「泰晤士報」的文章指出，施凱爾即將正式訪問中國，中方對此表示歡迎。英中雙方恢復高階往來符合兩國利益；英中應合作確保施凱爾的訪中行富有成果。

鄭澤光寫道，英中並非在每一項議題皆看法一致，這是事實，但雙方應管控分歧、尋求交集；缺乏接觸往來、相互理解不足，這只會讓原屬常態的問題變得棘手。

施凱爾預計訪問北京和上海，並與中國國家主席習近平會談。

訪問中國後，施凱爾將前往日本。日本外交部今天宣布，施凱爾將於31日訪問日本，期間將與首相高市早苗會談，並共進晚餐。

英國「國家網路安全中心」（NCSC）去年8月曾與美國、澳洲、加拿大、紐西蘭、捷克、芬蘭、德國、義大利、日本、荷蘭、波蘭和西班牙的情報安全機關聯合針對「鹽颱風」發布警示，點名3家在中國境內的民間業者在中方情報機關支持下，對各國政府和關鍵基礎設施發動駭客攻擊，目標包含電信、交通運輸和軍事設施。

NCSC指出，中方相關惡意活動至少可追溯至2021年，且與國際資安界曾通報的一系列「鹽颱風」行動有部分重疊。

根據「每日電訊報」報導，儘管中方至少在2021年即駭入英國高階官員手機，情報機關直到2024年才發現相關情況。不過，英國情報界消息來源告訴「每日電訊報」，英國的電信網路安全「較美國優越」。