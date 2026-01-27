快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

兩波冷空氣接力…今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時間低溫探11度

高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本首相高市早苗受訪表示，假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，高市昨天於朝日電視台（TV Asahi）的一檔節目中，談到展開聯合行動撤離在台日本國民的可能性，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

高市說道：「如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民。」

她還提到：「我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對。」

高市去年11月7日於日本眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

中國方面譴責高市在國會發表關於「台灣有事」的答詢，並引發持續至今的日中兩國外交爭端。

「台灣有事」答詢遭質疑後，高市去年12月重申「政府始終抱持一貫立場」，並稱「何種情況構成存亡危機事態，必須依照實際發生狀況，由政府綜合所有資訊做出判斷」。

日本 美國公民 台灣有事

延伸閱讀

高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

傳美日聯手干預…日圓急升當領頭羊 掀亞幣競升潮

中日緊繃 陸外交部籲民眾春節避免赴日

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

相關新聞

加總理稱無意與中談自貿 川普續嘲諷「中國正接管加國」

加拿大總理卡尼廿五日說，無意與中國大陸達成自由貿易協定。但美國總統川普同日持續批評加國，聲稱加國正遭大陸接管。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗廿六日首度表明，預定二月八日舉行的眾議員大選，若該黨與日本維新會組成的執政聯盟未能過...

中國大熊貓回國不影響日本大選

（德國之聲中文網）東京上野動物園，數千名當地人特地趕來向熊貓“曉曉”和“蕾蕾”告別。這是兩只來自中國的大熊貓，它們將於本周離開日本。鑑於游客太多，動物園不得不在最後的11天裡，對這兩只四歲的大熊貓進行

加國總理急滅火 川普不埋單 卡尼：無意與陸簽自貿協定

加拿大總理卡尼25日說，無意與中國大陸達成自由貿易協定。但美國總統川普同日持續批評加國，聲稱加國正遭大陸接管。

澤倫斯基：美對烏安保文件已備好 只待簽署

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在立陶宛維爾紐斯的記者會中指稱，美國提供的安全保證，是烏國最重要的安全保證，「這份文件已百分之百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。